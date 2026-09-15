Por: Portal Bogotá

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El Parque El Country de Bogotá reunió a más de 34.000 asistentes en la edición número 29 de Jazz al Parque 2026, un evento que durante dos días vibró al ritmo de propuestas musicales provenientes de México, Cuba, Uruguay, Brasil, Colombia y Estados Unidos, según la Alcaldía de Bogotá. El festival hizo un recorrido por las formas en que el jazz ha dialogado con las músicas latinoamericanas, consolidando su espacio como uno de los encuentros más relevantes de la escena cultural bogotana. El primer día abrió con la presencia de proyectos distritales como fatsO, liderado por Daniel Restrepo, quien regresó al festival con una carrera internacional que combina rock, jazz y músicas afroamericanas con raíces colombianas. También Madera Jazz, desde Medellín, debutó con una fusión de jazz contemporáneo e influencias latinoamericanas, reflejando la renovación generacional del género.

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La participación internacional se fortaleció con Facundo Balta, conocido como BALTA, artista uruguayo que explora géneros como el bossa nova, el trap y el candombe afrouruguayo, y que presentó su reciente álbum ‘Ayer dijiste mañana’. Además, el Ricardo Gallo Cuarteto celebró dos décadas de trayectoria y la publicación de su icónico ‘Los cerros testigos’, manteniendo la improvisación como eje central. El cierre de la jornada estuvo a cargo de Arturo O’Farrill, pianista y compositor de raíces afrocubanas, quien mostró la confluencia entre las músicas caribeñas y el jazz estadounidense.

El domingo mantuvo el enfoque en la diversidad con proyectos distritales como Libardo Cardozo y agrupaciones jóvenes como Masato y Maljazzviajante, que exploran la improvisación y cruces con repertorios clásicos y generativos. Domingo Sánchez y Territorio Gauta pusieron en escena la tradición del Caribe colombiano mediante la reinvención instrumental, mientras Uli Costa - AfroSambaJazz y Tlapalería Don Chuy representaron la riqueza ancestral de Brasil y la fusión afromexicana respectivamente. El punto culminante fue la presentación de Cimafunk, el cubano Erik Alejandro Iglesias Rodríguez, quien, junto a La Tribu, conectó el funk con las raíces afrocubanas.

El festival trascendió lo musical, habilitando la Zona de Arte y Emprendimiento con 29 iniciativas seleccionadas, y promoviendo una dimensión social y ambiental a través de espacios como Manos que construyen paz, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), y EcoFestivales. La convivencia en el parque fue un reflejo de la pluralidad de públicos: familias, grupos de amigos y amantes de la música compartieron el césped, los conciertos y la oferta de emprendimientos, consolidando a Jazz al Parque como una cita obligada en la agenda cultural de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas participaron en Jazz al Parque 2026 en Bogotá?

La edición de Jazz al Parque 2026 contó con la participación de artistas destacados como Daniel Restrepo (fatsO), Madera Jazz, Facundo Balta (BALTA), Ricardo Gallo Cuarteto, Arturo O’Farrill, Libardo Cardozo, Masato, Maljazzviajante, Domingo Sánchez y Territorio Gauta, Uli Costa - AfroSambaJazz, Tlapalería Don Chuy y Cimafunk junto a La Tribu, representando una amplia diversidad musical de países como México, Cuba, Uruguay, Brasil, Colombia y Estados Unidos.

¿Qué actividades adicionales ofreció Jazz al Parque 2026 además de los conciertos?

Además de la programación musical, Jazz al Parque 2026 incluyó espacios como la Zona de Arte y Emprendimiento, con 29 iniciativas que abarcaron ilustración, moda, artesanía y publicaciones, la carpa Manos que construyen paz y actividades impulsadas por entidades como el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON). También se promovió el cuidado ambiental a través de EcoFestivales y se brindaron actividades literarias y artísticas abiertas a todos los asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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