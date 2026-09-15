Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante el año 2026, la ciudad de Bogotá ha impulsado de forma significativa la participación de las mujeres en espacios públicos de recreación, con una especial atención a la seguridad y el respeto en entornos al aire libre. De acuerdo con los datos presentados por la Administración distrital, más de 540.000 mujeres han recorrido los 141 kilómetros habilitados de la Ciclovía, un tradicional espacio de recreación sobre el espacio público en la capital colombiana. Este escenario ha demostrado ser más que un simple lugar para actividades deportivas, transformándose en un símbolo de integración y empoderamiento femenino.

Sigue a PULZO en Discover

El papel de la mujer cobra protagonismo también en los programas del gran parque lineal de la ciudad. Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), actualmente 131 mujeres hacen parte activa de la operación de la Ciclovía en diferentes áreas y cargos. Su labor es fundamental no solo en la parte operativa, sino también en la toma de decisiones y la construcción de alternativas que buscan una integración social más inclusiva y equitativa en la ciudad.

La promoción del respeto y la igualdad es otro de los pilares que han acompañado estos espacios. En agosto pasado, dentro del marco de la Ciclovía de Bogotá, un grupo de 314 integrantes, incluyendo 131 mujeres y 183 hombres, participó en una charla de sensibilización sobre Violencias Basadas en Género (VBG). Esta iniciativa fue concebida para identificar y rechazar conductas sexistas, así como para fomentar relaciones sociales más respetuosas e igualitarias.

Las actividades de enfoque de género no se detuvieron ahí. Durante el Mes de la Mujer 2026, se desarrollaron varias jornadas, como la organizada en la carrera Novena con calle 127, donde 115 mujeres participaron en actividades físicas, deportivas y de apropiación del espacio público. Además, en el marco de otras acciones, las 20 candidatas a Miss Mundo Colombia participaron en un ciclopaseo por el Distrito Capital y recibieron información clave sobre acoso callejero y las líneas de atención disponibles ante situaciones de violencia o discriminación.

Finalmente, eventos como la Ciclovía Nocturna 'Paseo bajo las estrellas' contaron con la cooperación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). En dicha ocasión se implementó la estrategia pedagógica 'Del Piropo al Acoso', una propuesta para reconocer y cuestionar conductas de acoso que históricamente se han normalizado, buscando así su prevención y consolidando ambientes más seguros y respetuosos para todas las personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo promueve la Ciclovía de Bogotá la inclusión y el respeto hacia las mujeres?

La Ciclovía de Bogotá desarrolla programas enfocados en el respeto e inclusión de las mujeres, destacando su participación en aspectos operativos y de toma de decisiones, así como en actividades de sensibilización sobre violencias de género. Estas iniciativas fomentan entornos más igualitarios y seguros, impulsando la integración social y el empoderamiento femenino en el espacio público, de acuerdo con el IDRD.

¿Qué significa Violencias Basadas en Género (VBG) en el contexto de la Ciclovía?

Violencias Basadas en Género (VBG) refiere a acciones o comportamientos discriminatorios o violentos dirigidos a una persona por su género. En la Ciclovía de Bogotá, este término se aborda en charlas y estrategias que buscan identificar, rechazar y prevenir conductas sexistas o de acoso, promoviendo relaciones más igualitarias y seguras para quienes participan en estos espacios de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z