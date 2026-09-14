Por: Portal Bogotá

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El Teatro Hilos Mágicos, ubicado en la ciudad de Bogotá, se prepara para presentar la obra ‘Patatín Patatán’, una apuesta pensada para disfrutar en familia y acercarse al mundo de las marionetas. De acuerdo con el portal Bogotá Mi Ciudad, mi Casa, esta presentación invita a los asistentes a sumergirse en una aventura cargada de humor, personajes peculiares y situaciones inesperadas. La fecha elegida para este evento es el domingo 20 de septiembre de 2026 y las funciones están programadas para las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m. La entrada es con boletería.

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La historia se centra en una familia compuesta por un sastre y sus tres hijos: Carlucho, Carlangas y Carlitos. El relato inicia cuando el padre les encomienda la tarea de llevar a pastar a la única cabra que poseen. Sin embargo, este animal se convierte en la pieza clave de la trama, ya que sus travesuras y mentiras alteran el curso previsto por la familia. Debido a las artimañas de la cabra, los tres hermanos se ven forzados a salir de casa y tomar caminos separados en busca de sus propios destinos.

Cada hermano, a lo largo de su travesía, tiene la posibilidad de aprender un nuevo oficio gracias a distintos maestros con los que se cruzan en el camino. Estos encuentros no solo les permiten crecer y adquirir conocimientos, sino que también les otorgan regalos sorprendentes. Sin embargo, un posadero astuto se convierte en antagonista al arrebatarles estos obsequios, añadiendo obstáculos y enseñanzas a su recorrido.

De acuerdo con la información suministrada, la obra se vale del teatro de marionetas para dar vida a las escenas repletas de humor y lecciones familiares. El desenlace llega cuando los tres hermanos regresan a casa, enfrentan nuevas realidades y descubren que su padre ha tomado la decisión de expulsar a la cabra mentirosa, cerrando así el ciclo de esta aventura. Uno de los misterios y atractivos del espectáculo es justamente conocer cuál será el destino definitivo del animal, elemento central de la trama y causa de gran parte de los enredos.

Las funciones de ‘Patatín Patatán’ prometen ser una alternativa especial para quienes desean explorar el teatro de títeres mientras disfrutan de una narrativa que mezcla fantasia, humor y aprendizaje. Según la agenda oficial de Bogotá Mi Ciudad, mi Casa, el evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se presenta la obra ‘Patatín Patatán’ en el Teatro Hilos Mágicos de Bogotá?

La presentación de ‘Patatín Patatán’ se realizará en el Teatro Hilos Mágicos, ubicado en la calle 71 #12-22 de Bogotá, el domingo 20 de septiembre de 2026, con dos funciones, una a las 11:00 a. m. y otra a las 3:00 p. m. La entrada es paga.

¿Cuál es la importancia de las marionetas en la obra ‘Patatín Patatán’?

El teatro de marionetas es el eje central de la puesta en escena, ya que permite contar la historia y transmitir las situaciones de humor y aprendizaje a través de personajes animados, acercando el contenido a un público familiar y brindando una experiencia lúdica y educativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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