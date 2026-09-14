Por: Portal Bogotá

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La revista Educación y Ciudad, editada por el Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), anunció el lanzamiento de su Convocatoria No. 53 para la presentación de artículos académicos. Esta nueva edición introduce una relevante novedad: por primera vez, se recibirán artículos con temática libre, con el objetivo de ampliar el espectro de investigaciones y reflexiones que fortalezcan los saberes relacionados con la escuela, la ciudad y distintos contextos educativos. Según el IDEP, la publicación está abierta a contribuciones fruto de procesos de revisión de literatura, investigaciones propias, reflexiones y sistematización de experiencias pedagógicas.

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De acuerdo con la información publicada por el IDEP, la convocatoria busca recibir aportes que hagan frente a los retos actuales que viven la educación y sus actores, abarcando tópicos clave como la primera infancia, la educación básica y media, así como la formación de profesores en los diferentes ciclos. Los artículos pueden centrarse en seis grandes ejes temáticos: investigación educativa, innovación pedagógica, políticas educativas, formación docente, educación en relación con la sociedad y los territorios, y salud mental en la escuela, esta última entendida como el bienestar, el cuidado, la convivencia y la inclusión en entornos escolares saludables.

La revista Educación y Ciudad opera bajo un modelo de acceso abierto, lo que significa que autores y lectores tienen acceso gratuito a todo el proceso de envío, evaluación y publicación de los artículos propuestos. Además, la revista publica sus contenidos en español e inglés, permitiendo así que el conocimiento educativo producido desde Bogotá alcance circulación internacional.

Todos los textos postulados se evalúan a través del sistema de arbitraje por pares académicos, de acuerdo con los estándares internacionales de divulgación científica. Respaldada por una trayectoria ininterrumpida desde 1997, la revista se ha posicionado como un referente clave en la transmisión del saber educativo en América Latina, logrando indexación en redes especializadas de alto impacto como SciELO (Scientific Electronic Library Online), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, Dialnet, Redib, ERIHPlus, Latindex 2.0 y OpenAlex, entre otras.

La recepción de artículos inicia el 1 de octubre de 2026 y concluye el 16 de noviembre del mismo año. Para postular los manuscritos, los interesados deben realizar el envío exclusivamente a través del portal Open Journal Systems (OJS). Se encuentra disponible también el correo electrónico educacionyciudad@idep.edu.co para consultas o soporte durante el proceso de postulación.

¿Cuáles son los temas que aborda la convocatoria de la revista Educación y Ciudad del IDEP?

La convocatoria No. 53 de Educación y Ciudad recibe artículos sobre investigación educativa, innovación pedagógica, políticas educativas, formación docente, educación vinculada con la sociedad y los territorios, así como salud mental en la escuela. Estos ejes temáticos buscan captar reflexiones, estudios y experiencias que aborden desafíos actuales del ámbito educativo y contribuyan al fortalecimiento del conocimiento del sector.

¿Cómo se pueden enviar artículos a Educación y Ciudad y cuál es el proceso de evaluación?

Los artículos deben enviarse únicamente mediante la plataforma Open Journal Systems (OJS), de acuerdo con las fechas establecidas. Una vez postulados, los manuscritos son sometidos a un riguroso proceso de arbitraje por pares académicos, garantizando así la calidad y pertinencia de las publicaciones según estándares internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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