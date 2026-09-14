Por: El Espectador

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En la mañana del domingo 13 de septiembre, un incidente inusual alteró la cotidianidad del barrio Libertadores, en la localidad de San Cristóbal. Una ambulancia, cuyas placas son RAX921, perdió el control mientras ascendía por la carrera 11 Este con calle 55 Sur y terminó estrellándose contra la fachada de un establecimiento comercial que alberga una panadería y un asadero. Según información recopilada por CityNoticias, aunque el impacto ocasionó importantes pérdidas materiales en el local, no se reportaron heridos de gravedad entre los ocupantes del vehículo ni en el interior del negocio. Vecinos preocupados alertaron rápidamente a las autoridades, quienes se acercaron al sitio para brindar atención tanto al conductor como al auxiliar.

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Al llegar la Policía al punto del accidente, se realizaron pruebas de alcoholemia al conductor y a su acompañante, y ambas resultaron negativas, descartando la influencia de bebidas alcohólicas en el siniestro, de acuerdo con los reportes citados por CityNoticias. Debido a las primeras evidencias, la hipótesis inicial que manejaron los agentes fue la posibilidad de un microsueño, es decir, un breve lapso de sueño involuntario mientras se realiza una actividad, como causa principal del choque. No obstante, pronto surgieron nuevas dudas sobre la verdadera responsabilidad del conductor.

La investigación tomó un giro tras la aparición de unas grabaciones obtenidas de cámaras en la zona, las cuales fueron clave, según información de CityNoticias. Los videos muestran movimientos al interior de la cabina después del impacto, que no coincidían con la declaración inicial de quienes iban en la ambulancia. Con base en estas imágenes, las autoridades indagan si el copiloto habría ocupado el asiento del conductor tras el choque, con el fin de encubrir la identidad de quien realmente manejaba el vehículo en el momento del accidente.

Testigos, como Luis, contaron a CityNoticias que el conductor perdió el control y, sin poder detener la ambulancia, terminó dirigiéndola directamente contra el comercio. Las imágenes revelaron que iban cuatro personas en el vehículo, incluyendo una mujer que cayó al piso tras el impacto y que requirió ayuda para levantarse del hombre señalado como conductor. Para algunos vecinos, la atención se concentró en la magnitud del daño al comercio, tanto que los ocupantes del vehículo ya no estaban en el lugar cuando llegaron más curiosos, como lo relató Gladys Bolaños.

Mientras la Policía continúa revisando cámaras y recolectando testimonios para esclarecer los hechos, hasta el momento no se han confirmado sanciones ni capturas relacionadas con la presunta suplantación del conductor. Según los datos disponibles, tampoco hubo víctimas ni lesiones graves derivadas del choque.

¿Qué sucedió con la ambulancia que se estrelló en San Cristóbal?

La ambulancia identificada con las placas RAX921 perdió el control y chocó contra una panadería y asadero en el barrio Libertadores. El accidente no dejó heridos de gravedad ni víctimas dentro del establecimiento, aunque sí provocó daños materiales. La Policía investiga si hubo intento de ocultar la identidad del verdadero conductor, ya que las grabaciones de cámaras no coinciden con las declaraciones iniciales.

¿Por qué la Policía sospecha que cambiaron el conductor de la ambulancia después del choque?

La sospecha surgió tras analizar videos proporcionados a CityNoticias, en los que se observa movimiento de los ocupantes dentro de la ambulancia después del choque. Los investigadores consideran que el copiloto pudo ocupar el lugar del conductor para encubrirlo, abriendo así una nueva línea de investigación sobre la responsabilidad en el siniestro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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