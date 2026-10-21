La salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y la llegada de Alejandro Ordóñez Maldonado al cargo provocaron una reacción de la creadora de contenido Jerome Sanabria, quien puso en duda que el nuevo ministro consiga acuerdos con las distintas fuerzas políticas del Congreso.

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A través de su cuenta de X, Sanabria consideró que la salida de Lara era previsible por los resultados que obtuvo durante su primer año al frente de la cartera. Sin embargo, advirtió que el cambio de funcionario no necesariamente resolverá las dificultades del Gobierno para negociar con los congresistas.

En el mismo mensaje, Sanabria se refirió al reto que tendrá Ordóñez en su nuevo cargo, especialmente por la diversidad de posiciones que conviven en el Legislativo y la necesidad de construir acuerdos para sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo.

“Pero tampoco creo que Ordóñez tenga la capacidad de mediar y llegar a acuerdos con bancadas tan diversas”, agregó.

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La contrarreforma, una de las preocupaciones de Sanabria

La defensora del Gobierno actual también vinculó el cambio ministerial con el trámite de la contrarreforma que espera presentar. Según manifestó, le preocupa cómo pueda afectar la llegada de Ordóñez las posibilidades de concertación alrededor de esa iniciativa.

“Me preocupa de cara a la presentación de nuestra contrarreforma. Ojalá que me equivoque…”, concluyó Sanabria en su publicación.

Lo de Lara veía venirse. No tuvo una sola victoria en el congreso y eso que apenas es el primer año de gobierno. Pero tampoco creo que Ordóñez tenga la capacidad de mediar y llegar a acuerdos con bancadas tan diversas. Me preocupa de cara a la presentación de nuestra… — Jerome (@SoyJerome__) October 22, 2026

La reacción se conoció después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara la salida de Lara y designara a Ordóñez como su reemplazo. El relevo coincidió con la controversia por el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo trámite legislativo terminó sin una conciliación entre las versiones aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes.

La diferencia alrededor del artículo 65 impidió completar el procedimiento en el Congreso, por lo que el Gobierno anunció que expedirá el presupuesto mediante decreto.

Aunque la cercanía entre ambos hechos puso el tropiezo presupuestal en el centro de las preguntas sobre la salida de Lara, el Ejecutivo no ha explicado públicamente si esa controversia fue la razón del cambio.

Con Ordóñez al frente del Ministerio del Interior, uno de los retos será la interlocución con las bancadas para impulsar los proyectos del Gobierno. Sanabria, por su parte, dejó planteadas sus dudas sobre esa capacidad de negociación, a la espera de cómo avance la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

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