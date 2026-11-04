Por: Noticiero 90 minutos

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A partir del 3 de noviembre, se implementó un nuevo requisito sanitario para quienes viajan a Estados Unidos o hacen escala en sus aeropuertos. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, todos los pasajeros están obligados a diligenciar y firmar una declaración jurada antes de abordar su vuelo, como respuesta a un brote de ébola registrado en África. Este procedimiento, que no tendrá ningún costo para los viajeros, puede hacerse de manera digital a través de las plataformas oficiales de las aerolíneas en sus portales de registro o check-in.

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La medida busca reforzar los controles sanitarios y consiste en confirmar que la persona no ha permanecido en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su desplazamiento. Así lo especifica la disposición, que aplica tanto a quienes tienen como destino final a Estados Unidos como para los que solo transitan por alguno de sus aeropuertos en vuelos internacionales. Según lo indicado por Noticiero 90 Minutos, este proceso se adiciona a los requisitos habituales que los visitantes deben cumplir antes de ingresar al país norteamericano.

La declaración debe ser diligenciada en línea, donde el pasajero ingresará sus datos personales y certificará, bajo juramento, el cumplimiento de la condición sanitaria establecida. Cuando el trámite se haya concluido, la persona recibirá una constancia digital que podrá llevar tanto en su celular como impresa para ser presentada en el aeropuerto. En los casos de menores de edad, la responsabilidad de completar y firmar la información recae en padres, tutores o representantes legales.

Las autoridades insisten en la importancia de no dejar el trámite para el último momento, ya que aunque el formulario toma solo unos minutos, la acumulación de pasajeros a última hora podría causar retrasos. Asimismo, advierten a los viajeros sobre páginas no oficiales o intermediarios que pretendan cobrar por este servicio, ya que es completamente gratuito. Es fundamental recordar que la declaración jurada no reemplaza los controles migratorios ni los requisitos tradicionales como pasaporte vigente, visa, o autorización de viaje, por lo que los visitantes deben continuar cumpliendo con todos los documentos habituales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué datos debo ingresar para la declaración jurada por ébola al viajar a Estados Unidos?

Al diligenciar la declaración jurada exigida por las autoridades de Estados Unidos, los pasajeros deben ingresar sus datos personales y, bajo juramento, confirmar que no han estado en la República Democrática del Congo durante los últimos 21 días. Este trámite, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, se realiza exclusivamente en las plataformas oficiales de las aerolíneas y resulta imprescindible para abordar el vuelo.

¿La declaración sanitaria por ébola reemplaza a los requisitos migratorios habituales para viajar a Estados Unidos?

No, la declaración sanitaria que responde al brote de ébola no sustituye los requisitos migratorios tradicionales. Los viajeros deberán continuar presentando pasaporte vigente, visa, o autorización de viaje, así como los tiquetes e itinerarios correspondientes, según lo aclaró Noticiero 90 Minutos.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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