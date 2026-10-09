Iván Name y Andrés Calle, los dos expresidentes del Congreso que terminaron en la cárcel por el caso de corrupción de la UNGRD, recuperaron la libertad provisional por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Sigue a PULZO en Discover

La medida se concedió por vencimiento de términos, luego de que transcurrieran 12 meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación sin que culminara la audiencia de juzgamiento. Sin embargo, la salida de prisión no será inmediata: la decisión se hará efectiva una vez los excongresistas cumplan los requisitos legales.

El proceso estuvo inicialmente a cargo del magistrado Jorge Emilio Caldas. Tras la finalización de su periodo en la Corte Suprema, el expediente quedó en manos de Socorro Mora Insuasty, quien asumió ese despacho de la Sala Especial de Primera Instancia.

Lee También

La #SalaEspecialDePrimeraInstancia de la @CorteSupremaJ concedió la libertad provisional a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, por vencimiento de términos, al cumplirse 12 meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación sin culminar la audiencia de juzgamiento.… https://t.co/dENvs8r8ai — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) October 9, 2026

En la decisión se explicó que actualmente avanza la práctica de pruebas solicitadas por las defensas y la Procuraduría. No obstante, la Corte no encontró una causal que impidiera conceder la libertad provisional a los excongresistas bajo las condiciones procesales señaladas.

Name y Calle habían terminado en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, después de que la Policía los capturara por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

El escándalo investiga supuestas irregularidades relacionadas con contratos y recursos de la entidad, así como presuntos sobornos para favorecer iniciativas del Gobierno en el Congreso. La controversia salpicó a figuras políticas de alto nivel y se convirtió en uno de los casos judiciales más sonados del país.

La decisión sobre la libertad provisional no equivale a una absolución ni implica que el proceso penal haya terminado. Los dos excongresistas seguirán vinculados al caso mientras avanza la actuación judicial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.