La ficha que se encargó de todo el protagonismo de la primera dama en la campaña parece que ahora recoge los frutos. Ferrer trabajará junto a Alcocer en las políticas de niñez del Gobierno de Petro y fue designada en la Consejería Presidencial sobre este tema.

Ese nombramiento causó molestia en muchos sectores, incluso de los que defienden al Pacto Histórico, que se mostraron sorprendidos por las decisiones que está tomando el presidente a la hora de otorgar puestos a cambio de favores o trabajos bien hechos.

Al respecto, Ferrer respondió sobre los señalamientos en su contra en Caracol Radio. En primer lugar, indicó que no tiene ninguna importancia que ella sea de otro país para trabajar por la niñez y admitió que nunca se veía en un puesto como el que le dieron.

“El decreto que firmó el presidente para darme la nacionalidad no se creó solo para mí, se ha utilizado para otras personas. Nunca me planteé tener un cargo en el Gobierno Nacional, pero las cosas fueron saliendo cada vez mejor. En Barcelona yo atendí muchas personas de Colombia sin ningún problema”, comentó.

Además, enumeró en la emisora sus capacidades y respondió sobre lo que puede aportar en esa área: “Tengo más de 25 años de experiencia, he trabajado con gobierno locales, con la Alcaldía de Barcelona. Mi primer objetivo con la Consejería es trabajar en un pacto contra la violencia. No puede existir ‘paz total’ si hay violencia en los hogares”.

También, aseguró en la entrevista que le resbalan las críticas por su designación y que prefiere que la señalen es por los resultados de su trabajo: “Todo lo que me digan malo, me da igual. Me preocuparé el día que me digan que mi gestión es errónea. Me preocuparé y me ocuparé. Desde el día uno me he sentido querida y valorada”.

Finalmente, dio detalles de cómo fue que se conoció con Verónica Alcocer, su gran amiga y por la que presuntamente llegó al Gobierno: “Nos conocimos por trabajo en Barcelona cuando Petro era alcalde de Bogotá. Tuvimos buena conexión, nacimos el mismo día y la amistad nació de un respeto profesional”.