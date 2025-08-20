La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó en la tarde de este miércoles la liberación de los contratistas colombianos que habían sido retenidos por el Gobierno de Perú desde el pasado 12 de agosto en la isla Santa Rosa, un territorio fluvial del río Amazonas en disputa entre ambos países.

(Vea también: Daniel Quintero tiene prohibido entrar a Perú: fue declarado persona non grata por unanimidad)

“Sabemos que ya hoy han sido liberados. Ellos están desde el 12 de agosto, según las autoridades peruanas estaban siendo intervenidos; para nosotros, era una detención. Hoy han sido liberados aproximadamente a las 5:30 de la tarde”, señaló la funcionaria.

Los ciudadanos adelantaban estudios de batimetría en el marco de las obras de ampliación del muelle Victoria Regia en Leticia, Amazonas. Aunque ya recuperaron su libertad, los equipos técnicos con los que adelantaban las labores, entre ellos los sistemas de GPS, permanecen bajo custodia de las autoridades peruanas.

Lee También

#Atención La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas (@MafeRojas), informó que acaban de ser liberados los contratistas que habían sido retenidos por el Gobierno de Perú en la Isla Santa Rosa, en la frontera amazónica con ese país. Los equipos con los que se estaban… pic.twitter.com/1AP5wMtVbz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 20, 2025

El Gobierno colombiano había presentado una protesta diplomática por lo ocurrido, calificando la detención como arbitraria y recordando que la soberanía sobre la isla Santa Rosa ha sido objeto de controversia histórica en la frontera amazónica.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.