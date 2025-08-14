El Gobierno colombiano elevó una enérgica protesta diplomática, luego de la detención de dos ciudadanos en inmediaciones de la isla Santa Rosa, una formación fluvial del río Amazonas cuya soberanía es objeto de controversia desde hace décadas.

La Cancillería calificó la acción como una “detención irregular” ejecutada por autoridades peruanas “impuestas de manera unilateral” en la zona, y recalcó que Colombia no reconoce su jurisdicción sobre la isla, surgida después del acuerdo binacional firmado en 1929.

Qué pasó con los colombianos retenidos en la isla Santa Rosa

Los connacionales, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, estaban desarrollando estudios técnicos para la ampliación del muelle Victoria Regia, en Leticia, y no adelantando actos que pudieran interpretarse como reclamaciones de soberanía o afectaciones al territorio peruano, argumento por el cual son investigados.

Bogotá exigió su liberación inmediata y aseguró que, mediante el Consulado en Iquitos, se les brinda asistencia para garantizar que el proceso cumpla las normas internacionales y que sus condiciones de detención respeten los derechos humanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, expresa su profunda preocupación por la detención irregular de dos (2) ciudadanos colombianos mientras se encontraban en las inmediaciones de la denominada isla de “Santa Rosa”, formación fluvial surgida… pic.twitter.com/W63TK7QTXC — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 15, 2025

Pese a la tensión, la Cancillería reafirmó su voluntad de resolver el incidente por las vías diplomáticas existentes, resaltando que la relación histórica de hermandad con Perú no debe verse empañada por disputas territoriales no resueltas.

