La isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, volvió a encender un histórico debate limítrofe entre Colombia y Perú, luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente la soberanía peruana sobre el territorio. En su discurso del 7 de agosto, el mandatario aseguró que Colombia no reconoce la autoridad de Lima sobre la isla y presentó una declaración oficial con seis puntos en los que expone la posición del Estado.

El conflicto no es nuevo: desde hace décadas ambas naciones mantienen posturas enfrentadas, pero el tema recobró fuerza en 2024, cuando el entonces director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana, Diego Felipe Cadena, afirmó que el terreno no ha sido adjudicado oficialmente a ninguna de las dos partes, acusando a Perú de ocuparlo de forma irregular. Lima, por su parte, insiste en que la isla forma parte del departamento de Loreto.

Daniel Quintero izó bandera de Colombia en Isla Santa Rosa, de Perú

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, ha sido uno de los mayores defensores del Gobierno de Gustavo Petro. Durante los pocos meses que lleva de campaña, se ha afianzado como uno de los principales candidatos a continuar por la senda del actual Gobierno.

Quintero tomó la bandera (literalmente) de la pelea que Petro avivó con Perú por la isla Santa Rosa y se metió de lleno a “defenderla”. El exalcalde cruzó el río Amazonas y se fue hasta este territorio a izar el tricolor colombiano, provocando polémica.

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré. No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres”, dijo en el video que subió a redes sociales.

Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/rQnxpTxfdK — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 12, 2025

Críticas a Daniel Quintero por lo que dijo del asesinato de Miguel Uribe

Es el segundo día en el que Daniel Quintero queda en el ojo de las críticas. El pasado 11 de agosto se confirmó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hecho que conmocionó a la política colombiana. Entre las múltiples reacciones, destacó la del exalcalde de Medellín, quien en redes sociales aseguró que el asesinato hacía parte de un plan para desestabilizar el país y derrocar al presidente Gustavo Petro, involucrando a políticos y narcotraficantes.

“Se acaba de confirmar la muerte de Miguel Uribe, candidato presidencial que luchó valiente por su vida, después de ser víctima de un plan macabro, en el que participaron políticos y grupos narcotraficantes que querían desestabilizar el país para tumbar al presidente Petro”, indicó.

Sus afirmaciones fueron rechazadas por diversos sectores, que las consideraron especulativas e irresponsables, acusándolo de politizar una tragedia nacional. En X, numerosos usuarios lo calificaron de imprudente, indolente y mentiroso, señalando que sus palabras estaban “fuera de lugar” en un momento de luto y llamado a la unidad.

