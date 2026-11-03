Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comunidad de Planadas se encuentra profundamente consternada tras el atentado con explosivos que tuvo lugar cerca de la base militar del municipio. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía municipal, el ataque ocurrió el domingo 1 de noviembre, cuando una volqueta cargada de explosivos explotó, dejando un saldo fatal de cuatro personas muertas y 17 heridas, además de causar importantes daños en construcciones cercanas. El ambiente en el municipio está marcado por el luto y la preocupación ante la situación de seguridad que atraviesa la región.

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Entre las víctimas que perdieron la vida en la explosión se destacan los nombres de Duver Forero Sandoval y Juliana Olaya, quienes eran padres de una niña pequeña. Asimismo, Joseph Sánchez y su bebé de tan solo dos meses fueron también identificados entre los fallecidos. Estas dolorosas pérdidas han dejado familias devastadas y han sensibilizado a la comunidad, que se une para rendir homenaje a las personas fallecidas y brindar acompañamiento a sus allegados.

Ante este escenario doloroso, la Alcaldía de Planadas convocó a una velatón que tendrá lugar este martes 3 de noviembre a las 7:00 de la noche, buscando que los ciudadanos se den cita en el Parque Principal del municipio. Según la Administración Municipal, el acto de solidaridad que se realizará frente al Monumento de las Víctimas —localizado frente a la Parroquia y la alcaldía— tiene como propósito recordar a quienes murieron durante el ataque y apoyar moralmente tanto a los familiares de los fallecidos como a los heridos de la explosión.

La crisis generada por este hecho violento ha exigido de las autoridades locales y de fuerzas como el Ejército la adopción de nuevas medidas para reforzar la seguridad en Planadas, como fue anunciado públicamente por voceros oficiales. Por ahora, la comunidad se prepara para unirse en una jornada de reflexión y duelo colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A qué hora y dónde será la velatón de homenaje a las víctimas en Planadas?

La velatón organizada por la Alcaldía municipal de Planadas está programada para el martes 3 de noviembre, a las 7:00 de la noche. El punto de encuentro es el Parque Principal, específicamente frente al Monumento de las Víctimas, ubicado al frente de la Parroquia y la Alcaldía. Allí, la comunidad se reunirá para recordar a las personas fallecidas y acompañar a las familias afectadas.

¿Cuántas personas murieron y cuáles fueron los efectos del ataque con explosivos en Planadas?

Según la información suministrada por la Alcaldía de Planadas, el atentado dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 17 heridas. Además de la impresionante cifra de afectados, la explosión provocó daños materiales en edificaciones cercanas a la base militar, aumentando la preocupación de los habitantes en torno a la seguridad en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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