Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tragedia rodea a la vereda Los Sauces, en el Cañón de las Hermosas, ubicada en la zona rural de Chaparral, Tolima, tras el asesinato de Herminda Quiñones, una mujer de 47 años reconocida por su dedicación a las labores del campo. Herminda fue atacada en la noche del viernes 11 de septiembre, justo cuando regresaba a su casa, según información recopilada por esta redacción. Esta humilde trabajadora rural fue interceptada en las cercanías de su vivienda y sufrió una agresión brutal en la que se emplearon dos tipos de armas. Primero, se reportó el uso de arma de fuego; luego, se reveló que el atacante utilizó también un arma blanca para causarle heridas adicionales antes de terminar con su vida.

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La cercanía del lugar donde ocurrió el crimen causó una gran impresión entre sus familiares y los habitantes de esta apacible comunidad rural. A pesar de los esfuerzos de Herminda por buscar refugio y salvarse, el ataque fue letal. La noticia ha provocado profunda consternación y dolor entre quienes la conocían y compartían las adversidades cotidianas del campo.

La respuesta de las autoridades frente al homicidio ha resultado limitada hasta el momento. Después del ataque, fueron los propios familiares de Herminda quienes, enfrentando las dificultades de la zona, se encargaron de trasladar el cuerpo desde la vereda hasta el casco urbano de Chaparral. Este traslado fue una tarea particularmente dolorosa, debido tanto al impacto emocional como a las distancias y al difícil acceso en ese sector rural.

Actualmente no se tiene información sobre la identidad del responsable ni sobre el posible móvil del crimen. De igual forma, las autoridades no han anunciado capturas ni avances sustanciales en la investigación. La familia de Herminda, sumida en la tristeza, espera que las pesquisas permitan esclarecer los hechos y que el culpable sea hallado y responda ante la justicia.

Herminda era, según sus conocidos, una persona entregada a su tierra y a su comunidad. Su caso, más allá del dolor inmediato, evidencia la vulnerabilidad en la que viven muchos pobladores de zonas rurales alejadas, así como los retos en materia de seguridad y acceso a la justicia.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Herminda Quiñones en Chaparral, Tolima?

Herminda Quiñones fue víctima de un violento ataque cuando regresaba a su vivienda en la vereda Los Sauces, zona rural de Chaparral, Tolima. Según la información local, fue interceptada y agredida inicialmente con arma de fuego, y posteriormente, también con arma blanca. El crimen tuvo lugar cerca de su casa y todavía se desconocen tanto el móvil como la identidad del autor. Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna captura relacionada.

¿Por qué la familia de Herminda Quiñones tuvo que trasladar su cuerpo desde la vereda Los Sauces?

Debido a las limitaciones y dificultades propias de la zona rural donde vivía Herminda Quiñones, sus familiares debieron encargarse personalmente de trasladar su cuerpo desde la vereda Los Sauces hasta el casco urbano de Chaparral. Este hecho refleja los retos que enfrentan quienes viven en áreas apartadas, donde el acceso a servicios de emergencia y autoridades no siempre está garantizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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