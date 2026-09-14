Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una grave situación de violencia se registró en la mañana de este lunes en el sector de El Salado, comuna 7 de Ibagué, donde una mujer de 57 años fue víctima de una agresión dentro de su propia vivienda. Según información exclusiva recopilada por El Nuevo Día, la víctima, identificada como Bernarda, se encontraba en su casa entre las 6:00 y 7:00 de la mañana, cuando ocurrían trabajos de construcción. Uno de los obreros le avisó que se dirigía al lugar, por lo que Bernarda se levantó, retiró el seguro de la puerta y dejó una ventana abierta para facilitar el paso del trabajador.

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Después de estas acciones, la mujer decidió apartarse un momento para orar y cerró los ojos. En ese instante, según su propio relato, un hombre joven ingresó a la vivienda. Cabe mencionar que Bernarda tenía varios perros que normalmente permanecían dentro de la casa. De acuerdo con los hechos relatados a El Nuevo Día, el sujeto compró empanadas, las partió y se las entregó a los animales desde afuera. Cuando los perros salieron hacia la calle para comer, el hombre aprovechó la oportunidad para entrar y cerrar la puerta tras de sí.

Una vez adentro, el intruso utilizó unas tijeras para intimidar a Bernarda. Ella cuenta que el hombre intentó quitarle la ropa y, en ese crítico momento, le suplicó que no le hiciera daño. Con miedo y buscando protegerse, le entregó el dinero que tenía reservado para el pago de los trabajadores que adelantaban las obras en la vivienda. Sin embargo, el agresor no se detuvo ahí; de acuerdo con el testimonio, también golpeó a la mujer, la sujetó del cuello y le provocó una herida en uno de sus brazos con las tijeras.

El asaltante llevaba parte del rostro cubierto pero, durante el ataque, descubrió la cara y Bernarda pudo verlo claramente. Describió al individuo como un hombre joven, a quien nunca había visto antes. Antes de huir, el delincuente también se llevó el celular de la víctima, lo que la dejó incomunicada e imposibilitada de pedir ayuda de inmediato.

Bernarda quedó tendida en el piso de su casa hasta que una vecina, al notar la extraña presencia de los perros afuera, decidió acercarse y abrir la puerta. Al encontrar a la mujer en estado de shock, procedió a auxiliarla y la trasladó a un puesto de salud cercano, donde actualmente recibe atención médica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el ataque a la mujer en su vivienda en El Salado, Ibagué?

Según la información brindada por El Nuevo Día, la agresión sucedió aprovechando que la víctima, Bernarda, dejó la puerta sin seguro y una ventana abierta para facilitar la entrada de un trabajador de obra. Un hombre joven utilizó empanadas para sacar a los perros de la casa, ingresó, la amenazó con tijeras, le robó dinero y el celular, y la hirió físicamente antes de escapar.

¿Qué hizo posible que el agresor entrara a la vivienda sin ser detectado?

El sujeto se valió de la rutina de la construcción y de la confianza de Bernarda al abrir la ventana y la puerta para los trabajadores. Además, utilizó comida para distraer y sacar a los perros, aprovechando ese momento para ingresar y cerrar la puerta, evitando ser visto por otras personas mientras cometía el ataque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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