Por: Portal Bogotá

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La localidad de Usme, en Bogotá, fue escenario de la ‘Gran Jornada por la Vida y la No Violencia’, un evento impulsado por el Consejo Local de Seguridad para las Mujeres de Usme. Esta jornada, desarrollada en el parque El Romeral 404, buscó acercar a las ciudadanas y ciudadanos a la oferta institucional para prevenir las violencias de género y fortalecer el reconocimiento de los derechos de las mujeres. De acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la iniciativa reunió a habitantes de sectores como El Refugio, Puerta al Llano y la UPZ Alfonso López.

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La actividad contó con la participación de entidades tanto locales como distritales, entre ellas la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía de Bogotá, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, la Personería Local de Usme y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT). Todas estas instituciones desempeñaron un papel clave en la orientación y difusión de rutas de acceso a la justicia, la salud y la protección para mujeres víctimas de violencia.

Durante la jornada, la Alcaldía Local de Usme, mediante su equipo de Mujer y Género, brindó información crucial acerca de la Ruta para la Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres. Este mecanismo guía a las mujeres sobre cómo ejercer cuatro derechos fundamentales: recibir información y orientación, acceder a atención integral en salud, llegar a la justicia y contar con medidas de protección. Como subraya el portal de la Alcaldía, estas rutas buscan garantizar que toda mujer tenga acceso a acompañamiento institucional y a medidas que salvaguarden su integridad y dignidad.

En el marco de la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, las participantes conocieron los servicios articulados entre Comisarías de Familia, la Casa de Justicia de Usme, hospitales y centros de atención, así como la Fiscalía General de la Nación. Además, se socializaron los canales disponibles para orientación y apoyo: la Línea Púrpura (300 755 1846), la línea nacional 018000 112 137 y la línea de emergencias 123, disponibles para facilitar la denuncia y el acceso a atención oportuna.

Esta actividad reafirma el compromiso de las autoridades locales y distritales con la prevención de la violencia de género, la garantía de los derechos y la construcción de entornos donde las mujeres puedan vivir seguras, en concordancia con la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de atención para mujeres víctimas de violencia en Usme?

Las rutas de atención incluyen orientación y acompañamiento a través del equipo de Mujer y Género de la Alcaldía Local de Usme, las Comisarías de Familia, la Casa de Justicia, centros de salud y la Fiscalía General de la Nación. Además, se pueden utilizar líneas telefónicas especializadas como la Línea Púrpura (300 755 1846), la línea nacional 018000 112 137 y la línea de emergencias 123, garantizando atención integral y acceso a medidas de protección.

¿Qué entidades participaron en la ‘Gran Jornada por la Vida y la No Violencia’ en Usme?

La jornada tuvo la presencia de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía de Bogotá, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, la Personería Local de Usme y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), entre otras. Cada una aportó información y servicios para fortalecer la prevención de la violencia de género y apoyar a las mujeres.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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