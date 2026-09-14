Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Chapinero, en Bogotá, las autoridades han logrado reforzar la seguridad gracias al monitoreo constante desarrollado a través del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la vigilancia mediante cámaras instaladas en el sector posibilitó la identificación de una persona sospechosa que se hacía pasar por cuidador de carros, pero presuntamente se dedicaba a la venta de estupefacientes en las cercanías del parque de los Hippies. Las más de 225 cámaras de videovigilancia ubicadas en esta zona han sido piezas fundamentales para la prevención y atención de situaciones que afectan la seguridad y la convivencia en la localidad.

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El monitoreo realizado desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) permitió observar detalladamente al hombre mientras se desplazaba, utilizaba una reja cercana para ocultar sustancias sospechosas y coordinaba la entrega de estos productos a posibles compradores. Según la SDSCJ, el seguimiento empezó al notar cómo el individuo se dirigía reiteradamente entre los matorrales y la reja, comportamiento registrado y seguido en tiempo real por los operadores del C4.

La sospecha se confirmó con la llegada de dos compradores distintos. El primero, en una patineta eléctrica, se acercó al punto previamente identificado por las cámaras, retiró la sustancia y recibió el producto detrás de los matorrales. La escena se repitió minutos después con otro cliente. Ante esta evidencia videográfica, el operador del C4 alertó rápidamente a las patrullas de la Policía de Bogotá que estaban operando en la zona, guiándolos con precisión hasta el lugar donde se había ocultado la droga.

Durante el operativo, la policía abordó al sospechoso, quien no portaba en ese momento los estupefacientes. Sin embargo, con la información suministrada por el C4, los uniformados hallaron el escondite de la droga, lo que permitió realizar la captura. Este caso es solo uno entre los más de 280 procedimientos similares efectuados en Chapinero en lo que va de año relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La SDSCJ también resalta el papel de los Gestores del Orden, quienes complementan la labor policial mediante acompañamiento, observación y escucha activa a la comunidad. Estos equipos, junto a la acción articulada con la Policía de Bogotá y el sistema de videovigilancia, han fortalecido la tranquilidad y la convivencia en puntos críticos de la ciudad.

¿Cómo funcionan las cámaras de videovigilancia del C4 en Bogotá para detectar delitos?

Las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) permiten hacer un monitoreo en tiempo real de sectores estratégicos. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, los operadores analizan los movimientos sospechosos a partir de estas imágenes y, cuando es necesario, alertan a las patrullas sobre el lugar preciso del incidente, como ocurrió en el caso del parque de los Hippies.

¿Qué tareas cumplen los Gestores del Orden en la seguridad de Chapinero?

Según la información de la SDSCJ, los Gestores del Orden permanecen en el área con labores de observación, escucha y acompañamiento a la ciudadanía. Su función principal es identificar situaciones que puedan alterar la convivencia y coordinar acciones rápidas con la Policía de Bogotá cuando es necesaria su intervención, fortaleciendo así la seguridad en espacios públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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