Por: EL PILON SA

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Al cumplirse 25 años de la muerte de Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, la ciudad de Valledupar ha organizado una variada agenda cultural y académica para recordar y celebrar el legado de la mujer que fue clave en la creación del Festival de la Leyenda Vallenata, evento que transformó la proyección de la música vallenata a nivel mundial. Esta conmemoración se lleva a cabo en el marco del Mes del Patrimonio y servirá además como antesala a la edición número 60 del festival, según información compartida por voceros de la familia Molina Araújo, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la Alcaldía de Valledupar, Areandina, Red Colsafa y el Ministerio de las Culturas, recogida por el diario El Pilón.

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La agenda inicia el jueves 17 de septiembre a las 4 p. m. con la apertura de ‘La Casona’ en la plaza Alfonso López, un espacio que recrea el ambiente donde nació la tradicional parranda vallenata. De acuerdo con Yarime Lobo, vocera de la comunidad de egresados de Red Colsafa, en este lugar se podrán apreciar una exposición fotográfica, una obra de teatro y otra serie de puestas en escena que reflejan el espíritu de la época en que ‘La Cacica’ habitó la histórica casona. También se incluirá una muestra musical que saldrá después a la plaza, reviviendo la esencia de la parranda como símbolo del festival.

El viernes 25 de septiembre se destaca la programación con el concierto “La Cacica Vive”, que tendrá un enfoque eminentemente pedagógico y reunirá a los reyes del concurso de piloneros y a la Banda Municipal Juvenil, con la participación especial de 400 niños interpretando aires vallenatos con instrumentos típicos como el acordeón, caja y guacharaca. Para Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura Municipal, el evento reafirma la vigencia del legado de Araújo Noguera que hoy se refleja en la formación artística gratuita a la niñez de Valledupar.

El martes 29 de septiembre, desde las 8 a. m., se realizará la tradicional ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor. Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, invitó a la ciudadanía a vestir el liqui liqui y el vestido del pilón, buscando no solo rendir tributo floral, sino trasmitir el orgullo y la identidad vallenata a todos los asistentes.

La programación culmina a las 9 a. m. ese martes con el conversatorio “Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato”, que tendrá lugar en el auditorio de Areandina. Este foro, con presencia de compositores, artistas, representantes ministeriales y plataformas digitales, debatirá sobre cómo pasar de un festival de cuatro días a una celebración y estrategia cultural que impacte los 365 días del año, tal como lo expresó la rectora Gelca Gutiérrez.

¿Qué legado dejó Consuelo Araújo Noguera en el Festival de la Leyenda Vallenata?

Consuelo Araújo Noguera fue la impulsora principal de la creación del Festival de la Leyenda Vallenata, así como de llevar la música vallenata a la escena internacional. Su legado se mantiene en la organización de eventos que promueven la cultura, la música y la identidad vallenata, y en la inspiración que generó para que nuevas generaciones continúen difundiendo las tradiciones de Valledupar, como quedó reflejado en la amplia agenda conmemorativa por los 25 años de su ausencia.

¿Cómo se vivirá la conmemoración de los 25 años de la muerte de ‘La Cacica’ en Valledupar?

La conmemoración de los 25 años de la partida de Consuelo Araújo Noguera se vivirá en Valledupar con actividades culturales, musicales, académicas y de identidad, entre las que destacan la apertura de ‘La Casona’, el concierto “La Cacica Vive” con 400 niños, la ofrenda floral masiva y un foro académico sobre el futuro del vallenato. Estas actividades buscan honrar su memoria y reflejar la vitalidad continua de su obra en el patrimonio de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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