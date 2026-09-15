Por: EL PILON SA

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Valledupar, reconocida por su riqueza gastronómica, se prepara para celebrar la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, iniciativa de el Pilón que año tras año congrega los más auténticos exponentes de la culinaria del Caribe colombiano. La cita está programada para los días 19 y 20 de septiembre de 2026, posicionando a la ciudad como epicentro de la cocina regional y reafirmando la importancia de las tradiciones culinarias del Cesar.

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De acuerdo con la información suministrada por el Pilón, la edición de 2026 trae como principal novedad el concurso Dulce Típico, un homenaje a la herencia repostera vallenata. Este evento reconoce el papel fundamental de quienes mantienen vivas recetas ancestrales transmitidas de generación en generación, entre ellas los emblemáticos dulces de paila, las conservas de fruta y los amasijos que forman parte del ADN culinario del territorio. El certamen lleva el nombre de Fidelina Redondo, matrona oriunda de Valledupar que, desde 1960, consolidó la repostería local como un referente; su legado incluye recetas de figuras de pastillaje, chiricana, bollo de maduro y melazas de frutas.

La organización destaca que, tras la partida de Fidelina en 2020, su hija, Piedad Vega Redondo, asumió el compromiso de resguardar las recetas familiares. El lema “ni un gramo más ni un gramo menos” refleja el esmero y la fidelidad a la tradición, evitando alteraciones en las fórmulas que han perdurado en la memoria colectiva.

La competencia Dulce Típico se realizará el sábado 20 de septiembre en la mañana, con inscripción gratuita a través de un formulario en línea. Según el Pilón, está pensada principalmente para las dulceras tradicionales asociadas a la plaza Alfonso López, protagonistas indiscutibles durante la Semana Santa. Cada concursante tendrá una barra para exhibir sus productos y deberá presentar una preparación para el jurado y una muestra adicional para el público, en línea con el lema “Haz sabores que merecen llevarse el oro”. Esta dinámica busca fortalecer el lazo entre la tradición repostera y las nuevas tendencias gastronómicas de Valledupar.

Nuestro Sabor 2026 irá más allá del mundo dulce con competencias de mejor plato típico, comida rápida de autor, restaurantes gourmet y cocineros aficionados. El evento tendrá como sede el centro comercial Unicentro y estará abierto durante todo el fin de semana, incluyendo muestras comerciales, talleres en vivo y catas de productos locales. Según el Pilón, el propósito central es enaltecer a las familias que cuidan la identidad culinaria vallenata a través de sus sabores cotidianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el concurso Dulce Típico de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor en Valledupar?

El concurso Dulce Típico es la nueva atracción de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026 de Valledupar, creado para resaltar y premiar a quienes preservan los dulces tradicionales hechos a base de recetas transmitidas durante generaciones. Bautizado en honor a Fidelina Redondo, este certamen promueve la continuidad de la tradición repostera vallenata a través de una competencia directa entre quienes endulzan la identidad de la región.

¿Cómo pueden inscribirse las dulceras tradicionales al concurso Dulce Típico en Valledupar?

De acuerdo con el Pilón, la inscripción para el concurso Dulce Típico, que se desarrollará el sábado 20 de septiembre de 2026, es completamente gratuita. Las interesadas pueden participar accediendo al formulario en línea habilitado para la convocatoria, especialmente dirigido a las dulceras empíricas de Valledupar, con énfasis en aquellas vinculadas a las asociaciones que participan en la plaza Alfonso López durante Semana Santa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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