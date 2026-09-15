Por: EL PILON SA

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La captura de dos presuntos integrantes de la subestructura Ferney Antonio López Polo, perteneciente al Clan del Golfo, marca un nuevo golpe contra estructuras armadas ilegales en el sur del departamento de Cesar. De acuerdo con información de inteligencia militar citada por el Gaula Militar Magdalena Medio y la Policía Nacional, la operación se realizó en la vereda El Cedro del municipio de Gamarra. Durante allanamientos y registros, las fuerzas de seguridad sorprendieron a los capturados en flagrancia y les incautaron material bélico y dispositivos de comunicación.

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Entre los detenidos se encuentra alias Yogui, a quien las autoridades identifican como el presunto coordinador logístico de la zona para la mencionada subestructura. Según los reportes oficiales, este individuo tenía responsabilidad sobre la logística, la planeación de inteligencia delictiva y la administración de recursos financieros de la organización en Aguachica, Gamarra y La Gloria. El informe expresa que alias Yogui posee un historial delictivo de más de veinte años, iniciando en 2002 como miembro del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Luego, en 2023, habría ingresado al Clan del Golfo bajo las órdenes de alias Mendoza, y para 2025 estaba al frente de la jefatura logística, consolidándose como hombre de confianza del máximo cabecilla conocido como alias Diomar o Firma.

En la misma operación militar también fue capturado alias Juan o Rolo, señalado por desempeñar labores de inteligencia criminal dentro de esta estructura. El comunicado oficial precisa que ambos sujetos estarían encargados tanto del transporte como de la custodia de armamento empleado para amenazar a la población y efectuar cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos del área.

Durante el procedimiento, se incautaron armas como una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas artesanales calibre 12 milímetros, así como radios de comunicación y teléfonos celulares. Todos los elementos y personas capturadas fueron puestos bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, quedando estos sujetos a espera de ser presentados ante un juez de control de garantías, donde deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según lo informado por las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias Yogui y cuál ha sido su rol dentro del Clan del Golfo?

Alias Yogui, según informes de inteligencia militar, es un presunto coordinador logístico de la subestructura Ferney Antonio López Polo del Clan del Golfo. Su trayectoria criminal se remonta a 2002 cuando habría integrado el Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 2023 se vinculó al Clan del Golfo como parte del círculo cercano de alias Mendoza, y para 2025 ya era jefe logístico bajo las órdenes directas de alias Diomar o Firma. Sus funciones incluían coordinar operaciones logísticas, inteligencia delictiva y gestionar finanzas en varios municipios del sur del Cesar.

¿Qué armas y objetos fueron incautados durante la operación contra el Clan del Golfo en Gamarra?

En el operativo realizado por el Gaula Militar Magdalena Medio y la Policía Nacional fueron incautadas una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas de fabricación artesanal calibre 12 milímetros, así como radios de comunicación y teléfonos celulares. Estos elementos, junto con las personas capturadas, quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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