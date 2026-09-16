La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que se mantiene la búsqueda de la aeronave Cessna T-206, de matrícula HK4985G, que desapareció desde el pasado domingo 13 de septiembre, cuando salió de Chocó hacia Bogotá. En ella iba a bordo una misión médica conformada por María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, y el piloto Mehmet Canyaka, que brindaban “atención a cerca de 600 personas en una de las zonas afectadas” por el terremoto del 10 de agosto.

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El brigadier general Luis Miguel Díaz, comandante del Comando Aéreo No. 5 de la institución, detalló que “el ángulo de incidencia del terreno es muy alto y el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda”, por lo que fue necesario insertar a personal especializado con grúa de rescate. “No hemos terminado la búsqueda. Todavía no hemos encontrado los ocupantes, eso es lo que estamos haciendo, porque hay otro sitio donde hay otros restos de la aeronave”, aseveró.

¿Cuánto tiempo estarán en la zona?

La FAC manifestó que “las dificultades meteorológicas que se presentan en el sector representan un desafío para el desarrollo de las maniobras aéreas y la continuidad de la operación” de búsqueda y rescate de los cinco ocupantes de la avioneta desaparecida en Chocó. Los que parecen ser los restos de la aeronave fueron localizados en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, hacia el departamento de Risaralda.

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Adicional a esto, por la complejidad del terreno, se realizó la inserción de un equipo experto en recuperación de personal especializado en búsqueda y rescate en combate, con el propósito de verificar el área y continuar con la localización de los ocupantes de la aeronave. “Ellos están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimiento para durar hasta tres días insertados en el área y con equipo de comunicaciones” para mantenerse en contacto con ellos constantemente.