Por: CENET

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El Gobierno Nacional, a través de la vicepresidencia de la República, se encuentra actualmente desarrollando la Misión CRECER, una ambiciosa iniciativa que tiene como objetivo establecer la hoja de ruta para fortalecer el crecimiento económico del país y alcanzar un aumento del 6 % en el producto interno bruto (PIB). Este proceso está liderado de manera directa por el vicepresidente, quien ha indicado que se trabaja junto a los ministros de las carteras catalogadas como las más relevantes para aportar en este desafío. De acuerdo con las declaraciones oficiales, el propósito es definir lineamientos estratégicos que serán entregados posteriormente al presidente de la República.

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La Misión CRECER promueve la integración de distintos sectores del país. Según explicó el vicepresidente, la meta del 6 % en el crecimiento del PIB requiere la coordinación entre el Gobierno, el sector privado, la academia, la comunidad internacional y toda la ciudadanía. El enfoque está centrado en atraer inversiones, aumentar la productividad y mejorar las oportunidades para la población colombiana. “La meta es clara: llevar el crecimiento del PIB al 6 %, articulando el Gobierno, sector privado, academia, comunidad internacional y ciudadanía para atraer más inversión, elevar la productividad y generar más oportunidades para los colombianos”, señaló el vicepresidente.

En el marco de esta estrategia, el Ministerio del Trabajo compartió su propuesta con el objetivo de sumar a la Misión CRECER. La cartera considera que la formalización laboral, la productividad y la creación de empleo son ejes esenciales para alcanzar el crecimiento previsto. Su iniciativa se organiza en cinco prioridades: la primera, avanzar en reglas claras y predecibles para trabajadores y empleadores; la segunda, simplificar la regulación laboral; la tercera, modernizar la inspección laboral mediante nuevas herramientas digitales y criterios preventivos uniformes; la cuarta, ampliar las oportunidades laborales para mujeres y jóvenes; y la quinta, conectar la formación para el trabajo con las necesidades de los territorios y sectores productivos, especialmente en nuevos proyectos estratégicos y energéticos.

El Ministerio también estableció que habrá metas medibles para hacer seguimiento a los procesos en ámbitos como la formalización, los tiempos de inspección, la depuración normativa y la vinculación de talento. De acuerdo con la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, el papel de su cartera busca asociar el crecimiento económico con más y mejores empleos, generando confianza tanto en trabajadores como en empleadores e inversionistas y garantizando la protección de los derechos laborales junto a condiciones de estabilidad para quienes invierten. La ministra subrayó que solo con la coordinación efectiva entre todas las entidades del Gobierno, empresarios y trabajadores será posible lograr el objetivo de crecimiento que se ha propuesto.

La siguiente fase de la Misión CRECER consistirá en consolidar los lineamientos que el Gobierno presentará ante el presidente, reuniendo los aportes de las diferentes instituciones y sectores enfocados en la inversión, la productividad y la expansión de oportunidades reales para los colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las prioridades del Ministerio del Trabajo para contribuir a la Misión CRECER?

El Ministerio del Trabajo ha definido cinco prioridades para su aporte: desarrollar reglas claras para trabajadores y empleadores, simplificar la regulación laboral existente, modernizar la inspección laboral con uso de herramientas digitales y prevención, ampliar las oportunidades de empleo para mujeres y jóvenes, y conectar la formación laboral con las necesidades del territorio y sectores estratégicos.

¿Cómo busca la Misión CRECER alcanzar un crecimiento del PIB del 6 % en Colombia?

La Misión CRECER propone articular esfuerzos entre Gobierno, empresas privadas, academia, comunidad internacional y la ciudadanía para atraer inversión, elevar la productividad y crear más oportunidades laborales, definiendo lineamientos y estrategias que ayuden a lograr el crecimiento propuesto en el producto interno bruto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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