Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali lanzó oficialmente la agenda ‘De Borondo’, una iniciativa que se enfoca en reactivar los espacios públicos de la ciudad por medio de recorridos, experiencias culturales, gastronomía, emprendimientos y comercio local. Esta estrategia busca impulsar la recuperación económica de cientos de emprendedores y comerciantes que se vieron afectados después del sismo, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali.

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Según la caracterización hecha por la Alcaldía, fueron 7.063 empresas las que resultaron afectadas, de las cuales el 61 % presenta situaciones graves o críticas. Además, 1.082 unidades permanecen sin operar. Estos datos reflejan una crisis importante en el empleo: aproximadamente 24.600 puestos de trabajo se encuentran en riesgo, y de ellos 18.700 han sufrido suspensión o reducción efectiva.

Laura Loreto Arias Medina, secretaria de Desarrollo Económico de Cali, resaltó que el propósito central de ‘De Borondo’ es que los caleños, turistas y visitantes regresen a los establecimientos de la ciudad, apoyen los negocios locales y dinamicen de nuevo los corredores comerciales y gastronómicos. En sus palabras: "Es muy importante apostarle a la reactivación económica, que también está en las manos de todos los caleños, porque con la compra local, con asistir a nuestros Borondos, con volver a ayudarnos a revivir los corredores comerciales y gastronómicos, estamos apoyando la recuperación de nuestra ciudad".

La agenda inicia el 17, 18 y 19 de septiembre en el Bulevar del Río, coincidiendo con la celebración de Amor y Amistad. Camilo Sáenz, representante del sector gastronómico local, afirmó que este evento representa una oportunidad para resaltar el potencial turístico, cultural y gastronómico de Cali, e invita a vivir la ciudad desde sus espacios emblemáticos mediante la cultura, la salsa y la gastronomía.

Experiencias anteriores de ‘De Borondo’ en la ciudad han reunido a 3.500 personas en el Parque del Perro, cerca de 8.000 en Granada y han implicado la integración de 180 unidades de negocio en Pance, según información de la Alcaldía. Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, sostuvo que cada edición contará con un plan de seguridad diseñado junto a los líderes comunales y vendedores del sector, para garantizar el bienestar de los asistentes durante las actividades.

La agenda continuará el 25 de septiembre en el barrio La Flora y entre octubre y diciembre llegará a Capri, El Refugio, Valle Grande y otros sectores. Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para contribuir activamente con la reactivación económica y el reencuentro en los espacios que hacen parte de la identidad caleña.

¿Cuáles son los objetivos principales de la estrategia ‘De Borondo’ en Cali?

‘De Borondo’ busca reactivar espacios públicos mediante actividades culturales, gastronómicas y comerciales para apoyar a los negocios locales afectados por el sismo, recuperar empleos en riesgo y fortalecer la identidad de la ciudad con la participación de caleños, turistas y visitantes, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali.

¿Qué impacto ha tenido ‘De Borondo’ en los sectores afectados por el sismo en Cali?

Según cifras de la Alcaldía, la iniciativa ha logrado reunir miles de asistentes en lugares como el Parque del Perro y Granada, y ha impulsado la articulación de numerosos emprendimientos, lo que contribuye a la reactivación del comercio y la economía local en las zonas afectadas por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.