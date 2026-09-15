Por: Portal Bogotá

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En el contexto de las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la estación temporal Calle 22 de TransMilenio, ubicada sobre la avenida Caracas en el centro de la ciudad, será objeto de un cierre total y continuo desde el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m. Así lo informó el portal oficial de la alcaldía de Bogotá, en el marco del avance de este megaproyecto de infraestructura que afecta la movilidad habitual en la capital. Este cierre representa una etapa clave para la adaptación del sistema de transporte masivo a las nuevas condiciones que impondrán las obras del Metro.

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Después de esa primera fase de intervención, la operación de la estación sufrirá un nuevo esquema de cierre con horarios restringidos. Según datos oficiales de TransMilenio, de lunes a viernes se implementarán cierres nocturnos, específicamente desde las 11:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. Por otra parte, los fines de semana el cierre será continuo, iniciando el viernes a las 11:00 p. m. y culminando el lunes a las 4:30 a. m. En caso de que el fin de semana incluya un día festivo, la restricción se extenderá hasta el martes a las 4:30 a. m. Estas modificaciones buscan facilitar la ejecución de las obras del Metro, al tiempo que minimizan el impacto sobre la movilidad en horas valle.

Durante la vigencia del cierre, TransMilenio ha anunciado cambios temporales en los servicios troncales. En particular, los servicios B13 y H13 realizarán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio. Otras rutas usuales, como las correspondientes a los servicios 3, 5, 8, A61, F61, H20, C15, D20, y H15 no tendrán parada en Calle 22 durante los horarios mencionados. La recomendación de las autoridades es planificar con anticipación los recorridos utilizando herramientas oficiales como la aplicación TransMiApp o el portal web de TransMilenio. Igualmente, se recuerda la importancia de mantener la tarjeta TuLlave recargada y personalizada para evitar inconvenientes en los trayectos.

Este cierre programado es un llamado a los usuarios habituales de TransMilenio a informarse y tomar precauciones para reducir las molestias que pueden surgir debido a los ajustes derivados del avance de la infraestructura del Metro de Bogotá.

¿Cómo afectará el cierre de la estación Calle 22 de TransMilenio a los usuarios habituales?

El cierre de la estación temporal Calle 22 implicará que los usuarios deberán buscar rutas alternativas y estar atentos a los nuevos puntos de parada, especialmente para los servicios B13 y H13, que ahora lo harán en la estación Calle 26 - Atrio. Además, otras rutas dejarán de circular por la estación durante los períodos de cierre, por lo que se recomienda planificar los viajes con antelación utilizando recursos como TransMiApp.

¿Qué alternativas ofrece TransMilenio durante los trabajos en la estación Calle 22?

TransMilenio ha dispuesto alternativas como la reubicación temporal de paradas de los servicios B13 y H13 al vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio. Asimismo, las autoridades recomiendan consultar rutas y horarios a través de la aplicación TransMiApp o en la página oficial del sistema, permitiendo a los usuarios ajustar sus recorridos mientras duren las obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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