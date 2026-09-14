Por: El Espectador

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Medellín fue oficialmente designada como Capital Mundial del Libro para el año 2027, un reconocimiento que resalta la labor de la ciudad como referente internacional en transformación urbana y desarrollo cultural. El anuncio fue realizado durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en el evento "Esa ciudad que se cuenta, lanzamiento de Medellín Capital Mundial del Libro 2027", donde participaron Verónica Suárez, secretaria de Cultura de Medellín, y Enrique López-Hurtado, especialista en Cultura de la oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para América Central, México y Colombia. Allí, se detalló el proceso de selección y las iniciativas que Medellín adelantará en torno a la literatura durante ese año.

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Según López-Hurtado, citado en el evento, este nombramiento de UNESCO busca enaltecer el rol de los libros y las bibliotecas en la construcción de la cohesión social y la paz. Así lo subrayó Khaled El-Enany, director general de dicha entidad, quien señaló que "los libros no sólo cuentan historias, son una fuente de creatividad y aprendizaje" y destacó el papel de Medellín como ejemplo internacional en transformación cultural. Este galardón existe desde 2001, cuando Madrid fue la primera ciudad reconocida en el Día del Libro y los Derechos de Autor.

Actualmente, la capital marroquí Rabat ostenta el título que recibirá Medellín en 2027. El reconocimiento se otorga a ciudades que promueven el crecimiento del sector editorial y posicionan la lectura como eje de las industrias culturales y creativas. En el caso de Medellín, UNESCO valoró "el valor del libro y las bibliotecas como un espacio de movilización social y como un espacio democrático de construcción de la paz", según López-Hurtado. Medellín se ha postulado en dos ocasiones anteriores para este reconocimiento y será la segunda ciudad de Colombia en ostentarlo, después de Bogotá, premiada en 2007. En Latinoamérica, también Buenos Aires, Río de Janeiro y Guadalajara han sido distinguidas.

Entre las propuestas, Verónica Suárez mencionó el programa "un libro al nacer", que tiene como objetivo entregar un libro a cada uno de los aproximadamente 17.000 niños que nacerán en Medellín en 2027. Asimismo, se busca incentivar la lectura en madres gestantes, bajo la premisa de que los padres lectores fomentan el hábito en sus hijos. Además, la ciudad incrementará los recursos para estímulos de creación literaria: de COP 700 millones en 2026 a COP 1.600 millones en 2027.

Otros compromisos relevantes incluyen la puesta en circulación de 100 "bibliotecas de la confianza", espacios donde los libros pueden ser tomados prestados libremente, reforzando la confianza ciudadana y la cohesión social. Según López-Hurtado, la UNESCO eligió a Medellín por su capacidad de movilización cultural, su infraestructura bibliotecaria y editorial, el creciente ecosistema librero, su experiencia en transformación social mediante la lectura y su compromiso con jóvenes y poblaciones vulnerables.

¿Por qué fue elegida Medellín como Capital Mundial del Libro 2027?

De acuerdo con Enrique López-Hurtado, especialista de la UNESCO, Medellín fue seleccionada por cinco características claves: su capacidad de movilización cultural, la infraestructura existente de bibliotecas, librerías y casas editoriales, el desarrollo de su ecosistema librero, su experiencia en transformación urbana y social a través del libro y la lectura, y el trabajo enfocado en jóvenes y comunidades vulnerables.

¿Qué iniciativas destacadas impulsará Medellín durante su año como Capital Mundial del Libro?

Entre las principales propuestas, Medellín impulsará el programa "un libro al nacer", dirigido a fomentar la lectura desde los primeros días de vida, y fortalecerá la participación de madres gestantes como lectoras. También planea duplicar los fondos para estímulos de creación literaria y pondrá en marcha 100 "bibliotecas de la confianza", espacios innovadores donde los ciudadanos pueden prestar libros de manera libre y voluntaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

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'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.