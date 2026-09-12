Por: El Espectador

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Durante la inauguración de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, el Auditorio Explora fue el escenario donde la escritora y poeta Albalucía Ángel, oriunda de Pereira, recibió la sexta edición del Premio León de Greiff al mérito literario. El acto contó con la presencia de figuras clave como Verónica Suárez, secretaria de Cultura de Medellín; Verónica Uribe Hanabergh, decana de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT; y Ana María Abello, viceministra de las Artes y la Economía cultural, quienes dieron relevancia al reconocimiento.

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Este premio, de acuerdo con la organización, es una iniciativa conjunta de la Universidad EAFIT y la Fiesta del Libro y la Cultura, en alianza con la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Su propósito es destacar ante los lectores a los autores y las obras más significativas de la literatura hispanoamericana, alternando entre narradores y poetas en cada edición anual. El galardón se otorga a un escritor en lengua española cuya obra consolidada sirva como ejemplo de compromiso con el arte literario, pensando especialmente en las nuevas generaciones.

Verónica Uribe detalló que los autores postulados para el premio son elegidos por bibliotecas de Medellín y municipios cercanos. Particularmente, la candidatura de Albalucía Ángel fue promovida por Comfenalco y el Parque Biblioteca José Horacio Betancur de San Antonio de Prado. Los jurados de la sexta edición, Patricia Cardona Z, Guillermo Quijas y Juan Diego Mejía, seleccionaron el 23 de julio a Ángel entre destacados autores como Héctor Abad, Pablo Montoya, Yolanda Reyes, Raúl Vallejo e Irene Vasco. Según el acta, coincidieron en que la obra de Ángel destaca por su estilo propio, independiente de los cánones usuales de la literatura latinoamericana, abordando la memoria, la violencia y la multiplicidad de tiempos desde una perspectiva femenina y vanguardista. Además, resaltaron la complejidad técnica de una producción literaria que abarca novela, cuento, poesía y teatro, influyendo tanto en la narrativa latinoamericana de los siglos XX y XXI como en investigaciones académicas.

Sobre su premio, la escritora expresó sentirse "patidifusa", es decir, sorprendida. En su discurso evocó tanto la obra de León de Greiff como las heridas abiertas tras el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia, llamando a la unidad y la solidaridad. También recordó el proceso creativo de "Diálogos con un cuaderno anaranjado" y reafirmó que escribe, principalmente, “para que se sepa cómo las mujeres sentimos y pensamos y actuamos para no dejarnos caricaturizar por los hombres”.

Nacida en 1939, Albalucía Ángel ha sobresalido por su novela "Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón", pero su obra abarca mucho más, incluyendo recorridos por la historia del arte y su participación en la crítica europea antes de consagrarse como escritora, animada por el poeta chileno Alberto Baeza Flores. Sus novelas iniciales, "Los Girasoles en Invierno" (1970) y "Dos Veces Alicia" (1972), exploran los límites de la realidad y la ficción, y es con "Estaba la pájara pinta..." donde aborda de frente la violencia política, posicionándose como una referencia fundamental de la literatura colombiana contemporánea. Finalmente, la decana de EAFIT anunció que en 2027 se publicará una antología de la obra de Ángel.

¿Quiénes eligen al ganador del Premio León de Greiff y cómo se hace la selección?

La selección del ganador del Premio León de Greiff al mérito literario corresponde a un jurado conformado para cada edición. Los autores son postulados por diversas bibliotecas de Medellín y su área metropolitana, como Comfenalco y el Parque Biblioteca José Horacio Betancur de San Antonio de Prado, según explicó la decana Verónica Uribe. Posteriormente, un grupo de jurados analiza las candidaturas y elige al escritor que, de acuerdo con sus méritos literarios, merece el reconocimiento anual.

¿Por qué la obra de Albalucía Ángel es considerada fundamental en la literatura colombiana?

La obra de Albalucía Ángel, especialmente "Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón", se valora por su tratamiento valiente y pionero de la violencia política de mediados del siglo XX en Colombia. Su narrativa, caracterizada por la multiplicidad de tiempos, voces y problemas sociales desde una perspectiva femenina, así como la complejidad técnica y estilística, ha dejado una huella profunda en la literatura nacional y latinoamericana, siendo referencia constante en investigaciones académicas y narrativas contemporáneas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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