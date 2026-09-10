Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El 10 de agosto de 2026, un violento terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia con epicentro en San José del Palmar, Chocó. De acuerdo con el reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las consecuencias han sido devastadoras: 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y un total de 466.709 habitantes afectados, distribuidos en 16 departamentos y 498 municipios. Estas cifras reflejan la gravedad de una emergencia que ha dejado cicatrices profundas en el territorio colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

El balance oficial divulgado por la UNGRD detalla que fueron averiadas 202.002 viviendas y destruidas por completo otras 36.326, mientras que 6.005 edificios sufrieron graves daños y 743 colapsaron. Además, la infraestructura pública fue duramente golpeada: 400 centros de salud y 4.313 instituciones educativas presentaron afectaciones, y 521 vías quedaron comprometidas, lo cual dificulta el acceso y el flujo de ayuda humanitaria.

Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío se encuentran entre los departamentos más golpeados. En Cali, la tragedia se reflejó en la muerte de más de 150 personas, mientras que Pereira reportó 99 fallecidos y alrededor de 35.000 viviendas dañadas. En el área de Chocó, más de 110.000 personas quedaron damnificadas, según información confirmada por la UNGRD.

Particularmente en Chocó, epicentro del terremoto, la respuesta gubernamental ha consistido en el anuncio del “Plan Marshall para el Chocó”, destinado a impulsar la reconstrucción de viviendas, colegios, centros de salud y vías. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de este departamento, afirmó que la recuperación podría requerir cerca de $4 billones. Por su parte, en Pereira, el 65 % del comercio resultó afectado y hay más de 50.000 empleos en riesgo. La alcaldía puso en marcha apoyos económicos por $8.500 millones para empresarios y trabajadores, aunque se calcula que la reconstrucción tomará al menos cinco años.

A nivel nacional, el Gobierno estructuró el Fondo Milagro para canalizar recursos que permitan la recuperación integral. Solo la reconstrucción de viviendas podría ascender a $16 billones, y el costo total de la tragedia supera los $20 billones, según las primeras proyecciones oficiales, aunque la cifra definitiva aún no ha sido determinada. Si bien las primeras fases de evaluación y demolición ya iniciaron, miles de familias siguen esperando soluciones definitivas ante la magnitud del desastre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por el terremoto en Colombia en 2026?

De acuerdo con informes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los departamentos más afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 fueron Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Estas regiones concentraron la mayor cantidad de víctimas, damnificados y daños en infraestructura y viviendas.

¿Cuánto costará la reconstrucción en Colombia después del terremoto de 2026?

Según datos del Gobierno y estimaciones de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, el costo de la reconstrucción podría superar los $20 billones, solo para la reconstrucción de viviendas se calcula que se necesitarán cerca de $16 billones. La recuperación en departamentos como Chocó y ciudades como Pereira requerirá inversiones millonarias y un esfuerzo sostenido por varios años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.