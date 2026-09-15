Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jorge Iván Ramírez, de 27 años, perdió la vida en circunstancias violentas este lunes 14 de septiembre, tras ser interceptado mientras conducía por la vía que conecta Mariquita con Armero Guayabal, en el departamento del Tolima. Según lo relatado en la llamada que logró hacer a un amigo, Jorge Iván, conocido como ‘Banano’ en su localidad, informó que lo habían herido de bala y le quitaron la motocicleta durante el asalto. Posteriormente, señaló el lugar exacto donde se encontraba, con la esperanza de recibir ayuda, pero lamentablemente esta no llegó a tiempo para salvarle la vida.

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De acuerdo con el reporte presentado, los hechos ocurrieron cuando varios individuos abordaron al joven para despojarlo de su motocicleta. Durante el forcejeo o la resistencia, fue herido y quedó gravemente lesionado al borde de la carretera. Los victimarios, en su huida, se llevaron el vehículo y lo abandonaron a su suerte. La gravedad de las heridas impidió que Jorge Iván superara el ataque, falleciendo antes de que acudieran en su auxilio.

Jorge Iván, quien trabajaba como regente de farmacia en Diego Droguerías de Mariquita, era una persona reconocida en la comunidad. La noticia de su muerte ha generado consternación local, pues, además de su carácter trabajador, su apodo ‘Banano’ era conocido entre los habitantes.

Las autoridades, encabezadas por la Policía del Tolima, iniciaron labores de la Policía Judicial para esclarecer lo sucedido. El trabajo investigativo busca reconstruir la secuencia de los hechos, determinar las circunstancias exactas que permitieron el ataque y, sobre todo, establecer la identidad de los responsables del homicidio. Por ahora, la principal hipótesis considera que se trató de un hurto violento; sin embargo, esta versión está en fase de investigación y debe ser sustentada con pruebas.

Hasta el momento no se ha hecho pública la identidad de los atacantes, y la comunidad espera avances que conduzcan a una pronta captura de los responsables y a esclarecer completamente las motivaciones detrás de esta violenta agresión.

¿Cuál fue la hipótesis principal sobre el crimen de Jorge Iván Ramírez en Mariquita?

De acuerdo con la información suministrada, la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el ataque contra Jorge Iván Ramírez sería consecuencia de un hurto violento para despojarlo de su motocicleta. Esta presunción debe ser comprobada durante el avance de la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial.

¿Qué labores adelanta la Policía Judicial por el caso de Jorge Iván Ramírez en Mariquita?

Según el reporte, la Policía del Tolima dispuso equipos especializados de Policía Judicial para reconstruir los hechos, establecer la secuencia durante los minutos previos al ataque y buscar identificar a los responsables del homicidio. Esto implica investigaciones técnicas y testimoniales para esclarecer la verdad sobre el caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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