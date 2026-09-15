Por: EL PILON SA

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El grito de Serankwa es el nombre de la más reciente película del cineasta vallenato Yull Núñez, quien completó su rodaje en diversos escenarios de los departamentos de Cesar y Magdalena. La obra constituye el segundo largometraje de Núñez y destaca por estar ambientada en la Sierra Nevada de Santa Marta, abordando saberes ancestrales de los pueblos indígenas de esta región y reflexionando sobre la relación entre los humanos y la naturaleza. De acuerdo con la información del equipo de producción, la película fue filmada prácticamente en su totalidad —cerca del 98% de los diálogos— en lengua iku, idioma originario de la comunidad arhuaca, y el elenco central está conformado por integrantes de esta misma comunidad junto a actores profesionales.

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La producción, liderada por Daylín Vega y bajo el sello de Cinequipos, se diferencia por su profunda raíz cultural. Su título hace alusión a Serankwa, una figura clave dentro de la cosmogonía (interpretación del origen y estructura del universo) de los cuatro pueblos habitantes de la Sierra Nevada: arhuacos, kankuamos, koguis y wiwas. La narrativa de la película explora temas universales como la amistad, la dualidad entre el bien y el mal, las imperfecciones propias del ser humano y la importancia de cuidar el territorio que se habita.

El rodaje implicó desafíos singulares al llevarse a cabo en zonas de difícil acceso y en lugares sagrados para las comunidades indígenas. El acceso con cámaras y equipo técnico fue autorizado únicamente después de consultar con las autoridades tradicionales y los mamus, quienes son los líderes espirituales de estos pueblos. Según sus realizadores, el proceso fue concebido como un “pagamento cinematográfico”, es decir, un acto de reciprocidad y respeto cultural construido a partir del diálogo entre el equipo no indígena y los habitantes originarios de la Sierra Nevada.

Yull Núñez, en declaraciones recogidas en el boletín oficial del proyecto, expresó que la visión del equipo no es apropiarse de la película, sino verla como una obra del territorio. La película se plantea, entonces, como un valioso mensaje sobre la preservación de la Sierra Nevada, la cual para estas comunidades es considerada el corazón del mundo. En cuanto a su respaldo financiero y logístico, la producción recibió apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) 2024 y del Fondo de Equidad Racial de Manos Visibles. Por último, se confirmó que Cineplex será responsable de su distribución tanto en Colombia como en el resto de Latinoamérica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado de Serankwa en la cosmogonía de la Sierra Nevada?

Serankwa es una figura central en la cosmogonía de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: arhuacos, kankuamos, koguis y wiwas. Aunque la película toma su nombre de este personaje, el texto resalta que Serankwa encarna principios espirituales y culturales fundamentales sobre el origen y estructura del mundo según estas comunidades, mostrando la importancia de la tradición oral y la conexión espiritual con el territorio.

¿En qué idioma se grabó la mayoría de los diálogos de ‘El grito de Serankwa’ y quiénes integran el reparto principal?

Según la información proporcionada por el equipo de producción, aproximadamente el 98% de los diálogos de la película fueron grabados en lengua iku, la cual pertenece a la comunidad arhuaca. El elenco principal está conformado por integrantes originarios de dicha comunidad, así como por actores profesionales, reforzando la autenticidad cultural de la propuesta cinematográfica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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