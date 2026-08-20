El cruce entre los dos chefs comenzó por una publicación de Espinosa sobre la Guía Michelin y el Latin America’s 50 Best Restaurants, pero rápidamente pasó de la discusión gastronómica a los señalamientos personales.

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Leonor Espinosa cuestionó la manera en que actualmente funcionan algunos rankings gastronómicos y planteó que las estrategias de relaciones públicas y posicionamiento pueden estar teniendo cada vez más peso en estos listados. También recordó que Michelin no tiene presencia oficial en Colombia, por lo que ningún restaurante del país puede anunciar que cuenta con una estrella de esa guía.

La publicación generó una respuesta de Jorge Rausch, quien le recordó a su colega los reconocimientos que había obtenido en el pasado.

“Qué raro ese cambio de opinión del 50 Best si te ganaste varios premios… No se entiende. A todos nos toca nuestro momento y después bajar. Es la vida”, escribió el chef.

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Espinosa no dejó pasar el comentario y aseguró que reducir el debate a subir o bajar en un listado ignoraba lo que ocurre detrás de los rankings. Defendió que sus reconocimientos fueron producto de su trabajo y cuestionó que la gastronomía terminara dependiendo de estrategias de posicionamiento.

Rausch también sacó pecho por sus reconocimientos

La discusión subió de tono cuando Rausch recordó que su restaurante había sido considerado durante cinco años como el mejor de Colombia en el 50 Best.

“Yo también fui el mejor restaurante de Colombia por 5 años en el 50 Best, fui el primero en ser el mejor y, más bien, tengo es agradecimiento, pero cuando salí me callé y seguí adelante”, sostuvo.

Además, le reprochó a Espinosa que criticara una organización que también la había reconocido como la mejor chef mujer del mundo.

Rausch fue más allá y defendió a las nuevas generaciones de cocineros, mencionando a Álvaro Clavijo, de El Chato, y Jaime David Rodríguez, de Celele, cuyos restaurantes han conseguido posiciones destacadas.

“¡Tú fuiste la pionera del lobby en esto, no yo, y sabes perfectamente lo que te estoy diciendo!”, lanzó Rausch.

Pero la frase que más llamó la atención llegó después: “Hay que aprender a soltar y envejecer”.

Espinosa respondió con más dureza

La chef consideró que la discusión había pasado al terreno personal y aseguró que hablar de su edad demostraba, según ella, falta de argumentos para debatir sobre el funcionamiento de los rankings.

También recordó que fue una de las primeras colombianas en llegar a estas listas y aseguró que ayudó a impulsar a nuevos talentos de la gastronomía nacional.

“¿Cuál es tu molestia conmigo? ¿Que he tenido más reconocimientos que tú sin necesitar la televisión? Te equivocas, querido”, escribió Espinosa.

La chef también sostuvo que nunca contrató una agencia de relaciones públicas para subir posiciones en un ranking y afirmó que, desde hace dos años, decidió alejarse de esas estrategias para concentrarse en su trabajo gastronómico.

El enfrentamiento terminó así con los dos reconocidos chefs intercambiando fuertes señalamientos públicamente, en una discusión que comenzó hablando de rankings gastronómicos y terminó tocando temas como el lobby, la televisión, los reconocimientos y hasta la edad.

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