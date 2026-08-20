Por: El Espectador

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La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) celebra nueve décadas de existencia, marcando un hito relevante en la historia musical del país. Con un recorrido de cerca de 4.000 presentaciones acumuladas desde su creación, la agrupación conmemorará su aniversario número 90 este viernes 21 de agosto en el Teatro Colón de Bogotá. El festejo será mucho más que un simple concierto: se trata de la exaltación de un legado artístico que, según el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, ha consolidado a la Sinfónica como referente fundamental en la vida cultural colombiana. El compromiso de la OSNC a lo largo de los años ha sido, precisamente, acercar la música sinfónica a públicos diversos y transformar la experiencia musical en un patrimonio compartido por generaciones.

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El evento estará estructurado en dos partes bajo la batuta del maestro colombiano Luis Gabriel Biava, reconocido director cuya conexión familiar con la orquesta resulta especialmente significativa: su padre, Luis Biava Sosa, fue también director titular de la agrupación. Así, el concierto representa una unión entre dos generaciones ligadas a la historia de la Sinfónica Nacional. De acuerdo con información de la OSNC, la gala lírica abrirá la noche e incluirá la participación de la mezzosoprano Andrea Niño y el barítono Laureano Quant. Los solistas presentarán escenas, arias y duetos escogidos de algunas de las más renombradas óperas compuestas por Wolfgang Amadeus Mozart, Jules Massenet, Charles Gounod y Georges Bizet. En el repertorio destacan la obertura y fragmentos de ‘Las bodas de Fígaro’, así como extractos de ‘La clemenza di Tito’ y ‘Così fan tutte’, junto a selecciones de ‘Hérodiade’ de Massenet, ‘Sapho’ de Gounod y ‘Carmen’ de Bizet, que incluye la célebre Habanera y el aria del Toreador.

La segunda mitad del concierto estará dedicada al repertorio sinfónico, comenzando con ‘Fantasía sobre motivos colombianos’, obra del compositor Pedro Morales Pino. Seguidamente, se interpretará la ‘Sinfonía n.º 5, D. 485 en Si bemol mayor’ de Franz Schubert y la ‘Rapsodia rumana n.º 1, op. 11 en La mayor’ de George Enescu. De acuerdo con la OSNC, estas dos últimas piezas fueron seleccionadas por su valor histórico: ambas formaron parte del primer álbum discográfico de la Orquesta en 1960 bajo la dirección de Olav Roots. La grabación, efectuada en Radio Sutatenza en Bogotá, constituyó una colaboración de Philips Colombiana S. A. para celebrar los 150 años de la Independencia de Colombia. La inclusión de estas obras, como recalcó la OSNC, permite enlazar el presente de la agrupación con los hitos fundamentales de su trayectoria sonora y rendir homenaje al legado de importantes directores como Olav Roots.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trayectoria y el legado más importante de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia?

Según el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella y la OSNC, el legado central de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se basa en acercar consistentemente la música sinfónica a públicos diversos durante sus 90 años de historia y en consolidarse como un referente indispensable para la cultura artística del país. Su trabajo constante en la formación de audiencias y la participación en hitos históricos, como la primera producción discográfica en 1960, subrayan la relevancia de su aporte al patrimonio musical del país.

¿Qué obras y artistas participaron en el concierto de aniversario de la Sinfónica Nacional de Colombia?

En la conmemoración de los 90 años de la OSNC, la gala fue dirigida por Luis Gabriel Biava e incluyó a los solistas Andrea Niño y Laureano Quant. El repertorio estuvo conformado por fragmentos de óperas de Mozart, Massenet, Gounod y Bizet, así como obras sinfónicas de Pedro Morales Pino, Franz Schubert y George Enescu. Estas piezas tienen un significado especial por su relación con la historia discográfica y la trayectoria del conjunto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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