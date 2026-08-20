Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El níspero es una fruta cuya versatilidad sorprende tanto en recetas dulces como en opciones saludables. Según El Espectador, para quienes desean disfrutar una versión cremosa y refrescante, existe una preparación sencilla que transforma el sabor y la textura de este fruto en un postre tipo helado, perfecto para experimentar en casa con pocos ingredientes y pasos claros.

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El proceso comienza la noche anterior, cuando es necesario cortar la fruta y retirar las semillas, si hace falta. Un consejo fundamental brindado por la fuente consiste en reservar un espacio en el centro del níspero antes de congelarlo, ya que esto facilitará la integración posterior del yogur. Una vez las piezas de fruta estén completamente congeladas, llega el momento de incorporar el yogur en ese pequeño espacio, acción que no solo aporta cremosidad sino también un contraste de frescura y sabor lácteo a la preparación.

Con la ayuda de una cuchara, es importante raspar la pulpa congelada junto al yogur; así, se obtiene una mezcla de textura cremosa similar a la de un helado tradicional. La clave está en el equilibrio entre la firmeza que otorga el frío y la suavidad que aporta el yogur, lo que permite evitar aditivos y azúcares innecesarios, resaltando los sabores naturales de la fruta.

La recomendación final para los más golosos es añadir un endulzante de preferencia, aunque esto es opcional y depende del nivel de dulzura que ya presente la fruta y el yogur seleccionados. De acuerdo con El Espectador, esta alternativa resulta atractiva para quienes buscan postres fáciles, naturales y con la posibilidad de personalizar el dulzor.

El medio también invita a quienes disfrutan crear recetas innovadoras a compartir sus propuestas enviando un correo a Tatiana Gómez Fuentes. Este tipo de iniciativas subraya el interés por descubrir nuevos usos y combinaciones en la cocina, incentivando a la experimentación culinaria con ingredientes tradicionales como el níspero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos clave para preparar helado de níspero con yogur en casa?

Para lograr la textura cremosa deseada, según El Espectador, se debe cortar el níspero, retirar semillas si es necesario y congelar la fruta desde la noche anterior. Luego, se incorpora el yogur en un espacio previamente hecho en el centro de la fruta congelada, y se raspa toda la mezcla con una cuchara hasta obtener consistencia de helado. Se puede personalizar el resultado añadiendo endulzante al gusto.

¿Qué beneficios ofrece usar yogur en recetas con níspero?

El yogur aporta suavidad y cremosidad a la preparación, permite aprovechar el sabor original del níspero y da una alternativa saludable al helado tradicional. Además, su combinación facilita conseguir una textura atractiva sin necesidad de emplear aditivos, según instruye El Espectador en la receta compartida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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