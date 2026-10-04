Por: El Espectador

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La salsa teriyaki es conocida por su versatilidad en la gastronomía latinoamericana, ideal para acompañar pastas, carnes o incluso disfrutarla con papas fritas, de acuerdo con información de El Espectador. La preparación de esta salsa es sencilla y rápida, ofreciendo una opción deliciosa y funcional en cualquier momento. En la receta se indican claramente los ingredientes necesarios: salsa de soya, miel, vinagre de arroz o manzana suave, ajo finamente picado, jengibre fresco rallado, agua y fécula de maíz. Una vez se mezclan estos componentes en una olla, el secreto está en dejar reducir la mezcla a fuego bajo por aproximadamente 20 minutos, tiempo suficiente para conseguir la textura y el espesor deseados.

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Cuando la salsa alcanza la consistencia ideal, está lista para usarse en diferentes preparaciones, potenciando el sabor de múltiples platos. Es importante destacar que las salsas tienen una historia particular en la evolución de la cocina. Según El Espectador, su origen se remonta a la época romana, donde el “garum” era la salsa principal. Esta se elaboraba con intestinos de pescado y especias fermentadas al sol, generando una combinación de sabores intensa y única en su tiempo. Existía una preferencia marcada por estas mezclas en los banquetes del emperador Domiciano, quien aprovechaba contextos políticos para seleccionar las salsas más adecuadas en cada ocasión, revelando su importancia más allá del ámbito culinario.

Las salsas, según comentan los propios historiadores gastronómicos mencionados en el artículo, se definen como mezclas líquidas, frías o calientes, que acompañan tanto platos fuertes como comidas rápidas. La variedad es tan grande que existen salsas napolitana, pesto, carbonara, putanesca, amatriciana, roja, tártara, teriyaki, rosada y de tomate, entre muchas otras. Además, aprender a preparar estas mezclas es visto como un primer reto para estudiantes de cocina, pues dominar su técnica implica ofrecer nuevas texturas, olores, colores y sabores a los comensales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo hacer salsa teriyaki casera paso a paso?

Para preparar una salsa teriyaki casera, solo debe mezclar salsa de soya, miel, vinagre suave, ajo picado, jengibre rallado, agua y fécula de maíz en una olla. Después, cocine a fuego bajo y revuelva frecuentemente durante cerca de 20 minutos hasta que la salsa espese. Una vez lista, utilícela en cualquier plato de su preferencia.

¿Qué papel han tenido las salsas en la historia de la gastronomía?

Las salsas han desempeñado un rol clave en la evolución de la cocina, según El Espectador. Desde la antigua Roma, donde el “garum” era fundamental en los banquetes imperiales, hasta hoy, las salsas no solo aportan sabor, sino que representan técnicas culinarias esenciales y tradiciones que los cocineros deben dominar para crear experiencias gastronómicas completas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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