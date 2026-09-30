Por: El Espectador

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La Defensoría del Pueblo ha hecho una petición urgente al Juzgado Segundo del Circuito de Puerto Asís, ubicado en el departamento de Putumayo, en respuesta a una directriz emitida por el gobierno de Abelardo de la Espriella que ordena el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT). Esta zona, ubicada en Putumayo, acoge actualmente a excombatientes, y su futuro se ve amenazado tras la resolución gubernamental que instruye su pronta clausura.

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De acuerdo con la información registrada, el gobierno comunicó de manera informal que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz solicitó la Resolución 215 de 2026, la cual establece el cronograma y los procedimientos para cerrar la ZUT. Según el comunicado de la Defensoría, esta resolución no solo dispone el cierre sino que también define las acciones institucionales para guiar a las personas que habitan en ese espacio, quienes, por su condición de excombatientes, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación principalmente por lo dispuesto en el artículo 2 de dicha resolución. Ese artículo indica que todas las personas que no tengan órdenes de captura activas deberán salir de la zona desde las 00:00 del 1 de octubre de 2026 hasta las 00:00 del día siguiente. La entidad alerta que esta medida afecta directamente a quienes gozan de protección judicial provisional, ya que pondría en riesgo su seguridad y derechos fundamentales.

Además, la Defensoría denuncia que no ha sido notificada formalmente para participar en las misiones y comisiones humanitarias previstas en la resolución, lo que podría dejar desprotegidos a los excombatientes en un contexto crítico. La solicitud formal demanda al juzgado actuar de manera inmediata antes de la fecha estipulada para el desalojo, pues si no se toman medidas urgentes podría verse comprometida la eficacia de las herramientas de protección legal ya concedidas.

Así, la Defensoría del Pueblo busca que se amplíen y refuercen las medidas cautelares para resguardar la integridad y los derechos de quienes residen en la ZUT de Putumayo en el marco de lo ordenado por el gobierno nacional.

¿Qué implica el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo?

El cierre de la ZUT en Putumayo implica que los excombatientes que permanecen allí deberán salir en el plazo fijado por la Resolución 215 de 2026, lo cual podría ocasionar riesgos para su seguridad, según lo advierte la Defensoría del Pueblo. Además, la falta de participación de la entidad en los procesos de traslado y apoyo institucional podría dejar a estas personas en condición de desprotección.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo pidió intervenir ante el cierre de la ZUT?

La Defensoría del Pueblo solicitó la ampliación de la medida cautelar porque considera que el proceso de cierre puede violentar derechos fundamentales de los excombatientes, especialmente aquellos amparados por medidas judiciales, y porque no ha sido incluida en los mecanismos humanitarios previstos para su salida, como lo indica el comunicado dirigido al Juzgado Segundo del Circuito de Puerto Asís.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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