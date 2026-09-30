El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó un borrador de decreto con nuevas directrices para regular las manifestaciones y establecer en qué circunstancias la Fuerza Pública podría intervenir.

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El documento, elaborado por el Ministerio del Interior, mantiene la presunción de que las protestas son pacíficas y el principio de no estigmatización de los manifestantes.

Sin embargo, plantea que la fuerza podría utilizarse incluso durante los diálogos cuando se presenten situaciones como porte o uso de armas, retención de personas, daños a infraestructura o ataques contra terceros, incluidos policías, funcionarios, periodistas y personal médico.

El proyecto también establece una mayor presencia policial durante las manifestaciones.

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Los uniformados deberán acompañar las movilizaciones a una distancia mínima de cuatro metros, con el objetivo de proteger a manifestantes y personas ajenas a la protesta.

La propuesta busca equilibrar el derecho a la protesta con otros derechos como la vida, salud, movilidad, trabajo, educación y prestación de servicios públicos esenciales.

Además, las mesas de conversación incorporarían a gremios económicos y representantes de las Juntas de Acción Comunal para evaluar los efectos de las movilizaciones sobre actividades comerciales y comunidades.

El Gobierno Nacional también ha planteado medidas relacionadas con el ingreso a universidades para identificar a posibles promotores de violencia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.