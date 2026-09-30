Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali vive el primer día de la cumbre internacional Smart City, un evento que se toma el centro de eventos Valle del Pacífico desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Para ofrecer soluciones de movilidad y comodidad a los asistentes, las autoridades han dispuesto rutas gratuitas del MIO —el sistema de transporte masivo de Cali— especialmente diseñadas para quienes asisten previa inscripción. Para disfrutar de este beneficio, las personas deben contar con su inscripción aprobada y mostrar el código QR recibido por correo electrónico tras completar el proceso.

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El congreso Smart City se llevará a cabo durante dos días y contará con la participación de 60 oradores nacionales y 15 internacionales. De acuerdo con la información suministrada en el artículo original, estos expertos abordarán temas relacionados con la sostenibilidad, el medio ambiente y la tecnología, especialmente aquellos que definirán el futuro de las denominadas "ciudades inteligentes". Este espacio ha sido concebido como un punto de encuentro e intercambio entre empresas, dirigentes, emprendedores e instituciones sociales, permitiendo la construcción y el aprendizaje colectivo para enfrentar los desafíos de urbanismo y desarrollo.

En cuanto a la movilidad, se han habilitado dos rutas principales del MIO para facilitar el acceso al evento. Una de las rutas parte desde la plazoleta Jairo Varela, en el norte de Cali, con salidas programadas a las 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 1:00 p.m. El regreso desde el centro de eventos hacia este sector estará disponible a las 12:00 p.m., 3:00 p.m. y 6:00 p.m. La segunda ruta inicia frente al centro comercial Jardín Plaza, ubicado al sur de la ciudad, con horarios de salida a las 8:00 a.m. y 1:00 p.m., y retornos a las 12:00 p.m. y 6:00 p.m. Ambas rutas son directas y tienen cupos limitados a aquellos que cuenten con su respectiva acreditación.

El evento está dirigido a gobiernos, empresas, instituciones académicas, organizaciones, emprendedores y profesionales con intereses en áreas como movilidad, seguridad, innovación, tecnología, infraestructura y desarrollo urbano sostenible. El proceso de inscripción para quienes deseen asistir consiste en acceder a la página oficial del evento y completar la información solicitada.

De acuerdo con el cubrimiento publicado por Noticiero 90 Minutos, estas medidas buscan asegurar que la movilidad de los invitados transcurra de forma eficiente y cómoda, adaptándose a los requerimientos de un congreso internacional de alto nivel en la ciudad.

¿Cómo funcionan las rutas gratuitas del MIO para el Smart City en Cali?

Las rutas gratuitas del MIO ofrecen transporte directo desde puntos estratégicos del norte y sur de Cali hacia el centro de eventos Valle del Pacífico. Los asistentes inscritos deben presentar un código QR para acceder a los buses, que cuentan con horarios establecidos y cupo limitado, asegurando movilidad ágil y segura durante el evento, según información de Noticiero 90 Minutos.

¿Quiénes pueden inscribirse y asistir a la cumbre Smart City en Cali?

La inscripción está abierta a representantes de gobiernos, empresas, entidades académicas, organizaciones sociales, emprendedores y profesionales con interés en tecnología, movilidad, infraestructura y sostenibilidad. El registro debe realizarse a través de la página oficial del evento y es requisito presentar la acreditación digital para acceder a las rutas y las conferencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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