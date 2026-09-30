Por: El Espectador

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El Centro Democrático, colectividad reconocida por su oposición al actual Gobierno, dio un paso al frente en el Congreso con una nueva propuesta que busca responder a la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia. La iniciativa fue presentada por los senadores Rafael Nieto Loaiza y Claudia Margarita Zuleta, quienes, de acuerdo con lo expuesto, señalaron directamente a la administración de Gustavo Petro por el deterioro en la atención y el manejo de los recursos destinados al sector. La propuesta enfatiza la necesidad de fortalecer tanto el flujo financiero como la vigilancia institucional, elementos que consideran fundamentales para superar la difícil coyuntura.

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De acuerdo con los senadores, el proyecto se sustenta sobre cinco ejes que no habrían recibido la atención necesaria en los últimos años: ajuste en el flujo de recursos, protección del talento humano en salud, intervención administrativa, vigilancia financiera y atención en los territorios. Según precisó Claudia Margarita Zuleta, el propósito central es "avanzar hacia un sistema más transparente, eficiente y capaz de responder a las necesidades de los usuarios". La propuesta incluye eliminar la responsabilidad de la administración de recursos de una única persona para instaurar un mecanismo interoperable a través de los sistemas tecnológicos del Ministerio de Salud.

El cuidado hacia el talento humano, especialmente médicos y enfermeras, cobra especial relevancia en la iniciativa, pues el retraso y la falta de pagos han sido motivo de múltiples denuncias. Además, la crisis institucional se evidencia en la intervención forzosa que condujo a la liquidación de más de 90 Empresas Promotoras de Salud (EPS), cifra entregada por el gobierno de Gustavo Petro y que agudizó el problema durante los últimos cuatros años. Destacan, en este punto, la situación de la Nueva EPS, entidad que concentra más del 25 % de afiliados, además de Sanitas y Compensar, instituciones sobre las cuales hay también alertas.

Rafael Nieto Loaiza subrayó la importancia de reforzar mecanismos de supervisión por parte de la Superintendencia de Salud, enfocados en el rastreo estricto de los recursos. El senador fue enfático al señalar: "queremos que los colombianos tengan un sistema de salud que corresponda a los problemas y sus necesidades". Si bien la propuesta no transforma de fondo el sistema como se debatió en el periodo anterior, se presenta como un camino para mitigar la crisis. Cabe recordar, según los propios congresistas, que el partido ya había sugerido un aporte de hasta 13 billones de pesos al sector, propuesta descartada en el presupuesto de 2027 por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó un traslado de recursos desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez.

¿Qué plantea la propuesta del Centro Democrático para mejorar el sistema de salud en Colombia?

La propuesta del Centro Democrático, de acuerdo con lo presentado, se fundamenta en cinco ejes: ajuste en el flujo de recursos, protección del personal de salud, intervención administrativa, vigilancia financiera y fortalecimiento de la atención en los territorios. El proyecto sugiere, entre otros puntos, implementar mecanismos tecnológicos en el Ministerio de Salud para el manejo de recursos y mejorar la supervisión y pago al talento humano.

¿Cuáles son las principales EPS afectadas por la crisis del sistema de salud en Colombia?

Según la información proporcionada por los senadores y la administración anterior, más de 90 EPS han sido liquidadas. Entre las más afectadas se encuentra la Nueva EPS, que agrupa más del 25 % de los afiliados al sistema, además de otras reconocidas como Sanitas y Compensar, que también están bajo observación por la crisis y los recientes procesos de intervención forzosa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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