Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presenta una nueva invitación abierta a la ciudadanía: participar en ‘Habitar(nos), un recorrido de conexión de adentro hacia afuera’, un taller que pone en el centro la exploración corporal y el encuentro entre la danza y el teatro. Este evento es un espacio diseñado para que usted transforme emociones, pensamientos y vivencias cotidianas en lenguaje escénico. La cita es el miércoles 7 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m. en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera Primera 17-01, en Bogotá. La entrada es gratuita, pero requiere de inscripción previa, de acuerdo con información oficial publicada por Bogotá.gov.co.

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El taller Habitar(nos) propone una experiencia que trasciende el ejercicio físico, pues combina yoga y exploración corporal con el objetivo de llevar a cada participante de la conexión individual a la colectiva. Todo inicia a partir de una pregunta esencial: ¿qué sucede cuando aprendemos a escucharnos, reconocernos y sostenernos, para luego encontrar una relación más consciente con los demás? Para responder, este espacio utiliza el movimiento, la respiración consciente y la atención plena, junto con dinámicas de interacción, buscando que cada persona desarrolle una relación más compasiva consigo misma y posteriormente se abra a nuevas formas de interacción colectiva.

En Habitar(nos) no se persigue una postura perfecta, sino el uso del yoga como herramienta para sentir y conectar. En este sentido, la propuesta reconoce el cuerpo como un punto de partida para la presencia y la conciencia, permitiendo reconfigurar la forma en que cada individuo se relaciona consigo y con su entorno, de acuerdo con lo presentado por Idartes.

El taller está dividido en dos sesiones. La primera, “Volver a mí”, se enfoca en la escucha, el reconocimiento y la presencia interior, invitando a que usted sienta y habite su propio cuerpo. La segunda, “Conectar con otros”, amplía la mirada hacia la interacción con el entorno, impulsando la confianza y la conciencia del espacio compartido.

La dirección está a cargo de Jessia Téllez, profesora de yoga con experiencia desde el año 2018. Su formación abarca yoga terapéutico, yoga danza, yoga aéreo y yoga somático, integrando múltiples posibilidades de movimiento y expresión en su práctica. Todo el contenido y formato del evento está respaldado por la información proporcionada por Idartes y medios oficiales de la ciudad de Bogotá.

¿Cómo inscribirse gratis en el taller Habitar(nos) del Idartes en Bogotá?

La participación en el evento es gratuita, pero para asegurar su cupo es necesario realizar una inscripción previa, según indica la información publicada por Bogotá.gov.co. El proceso es sencillo y está disponible en línea, lo que facilita el acceso para quienes estén interesados en explorar nuevas formas de conexión corporal y colectiva.

¿En qué consiste el yoga somático y cómo se integra en el taller Habitar(nos)?

En este contexto, el yoga somático se refiere a una práctica donde el objetivo principal es sentir y habitar el propio cuerpo desde la presencia y la conciencia, más allá de buscar perfección en movimientos o posturas. Esta perspectiva permite a los participantes desarrollar una relación más compasiva consigo mismos, lo cual es clave en las dinámicas de Habitar(nos).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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