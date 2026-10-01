Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una grave denuncia por presunta agresión física sacudió recientemente el municipio de Saldaña, en el departamento de Tolima. De acuerdo con el testimonio divulgado por una mujer, los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2026, cuando llegó a una vivienda para recoger a su hija. Según la información suministrada por la denunciante, el altercado inició como una discusión familiar en la que estaban implicados su hermana y la pareja sentimental de esta. No obstante, la situación habría escalado hasta convertirse, según relata, en una fuerte agresión que le causó diversas lesiones.

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En su versión, la mujer aseguró haber recibido golpes en el rostro y la cabeza, aparentemente con diferentes objetos, lo que le dejó secuelas visibles: inflamación facial, heridas en el cuero cabelludo y laceraciones en la boca. Relató que, tras el incidente, fue llevada al hospital de Saldaña donde recibió atención médica, incluyendo suturas en varias lesiones. Asimismo, manifestó su preocupación por una posible fractura o afectación nasal e indicó la necesidad de una nueva valoración para descartar daños mayores.

No solo cuestionó la presunta agresión, sino que además criticó el procedimiento realizado por las autoridades tras lo sucedido. De acuerdo con su denuncia, su esposo pidió apoyo de la Policía y, al llegar los agentes, una patrullera habría hecho comentarios que la denunciante consideró inadecuados. Afirmó, además, haber permanecido retenida por cerca de 24 horas con limitaciones para recibir visitas, acceder al baño y comunicarse con su familia. También expresó inconformidad con el trato recibido por parte de los uniformados hacia ella y hacia las otras personas implicadas en el caso, y solicitó una revisión detallada de la actuación policial, la Fiscalía y el personal de salud involucrado. Señaló que espera que las autoridades competentes verifiquen si sus derechos fueron o no respetados en todo momento.

La mujer enfatizó que no persigue una indemnización económica, sino que se investigue de fondo lo ocurrido y que se establezcan las responsabilidades pertinentes. Pidió que se revisen detenidamente las pruebas que, según garantiza, puede aportar: historia clínica, fotografías, grabaciones y testimonios. Aseguró, además, que existen antecedentes de confrontaciones previas con uno de los señalados y que cuenta con documentos, mensajes y audios sobre supuestos inconvenientes en su entorno laboral, los cuales estaría dispuesta a entregar a las autoridades. Finalmente, solicitó el acompañamiento de organismos de control y que una autoridad imparcial asuma el caso para garantizar que la investigación sea objetiva. Hasta el momento, la información disponible alude solo a la versión de la denunciante y se está a la espera de un pronunciamiento oficial de las demás personas y entidades mencionadas.

¿Qué pruebas presentó la mujer en su denuncia por presunta agresión en Saldaña, Tolima?

Según su relato, la mujer aseguró tener varias pruebas, como la historia clínica, fotografías de las lesiones, videos, testimonios y mensajes, además de grabaciones de audio que documentarían tanto la agresión física como conflictos previos en el entorno laboral. Manifestó su disposición para entregarlas a las autoridades que investiguen el caso.

¿Cómo fue el procedimiento policial luego de la denuncia de agresión según la mujer afectada?

De acuerdo con la denunciante, tras la intervención de la Policía fue retenida cerca de 24 horas, enfrentó dificultades para recibir visitas y comunicarse, y consideró inapropiados algunos comentarios por parte de los uniformados. También manifestó inconformidad con el trato recibido y pidió que las entidades correspondientes revisen detalladamente la actuación de sus funcionarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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