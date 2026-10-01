Por: Caracol TV

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Un entramado de corrupción bautizado como los Nuevos Nule ha sacudido a Colombia tras revelarse detalles sobre el desfalco de más de 3,5 billones de pesos provenientes de regalías, según la Fiscalía General de la Nación. Esta organización, compuesta por al menos 13 personas, operó durante cinco años manipulando recursos designados para proyectos de 19 departamentos del país. El descubrimiento de la red fue posible gracias a una extensa investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que empleó interceptaciones telefónicas, documentos y correos electrónicos para develar la magnitud del fraude.

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El Fondo Mixto Sierra Nevada aparece como eje de la operación. Patricia Cerchiaro Carranza, identificada como socia fundadora del fondo, figura entre los señalados dentro del caso. La investigación sostiene que este fondo habría servido como conducto para adjudicar contratos y viabilizar proyectos de índole pública financiados con dinero de las regalías, abarcando sectores esenciales como infraestructura, educación, agua potable, saneamiento básico, vivienda, salud, energía, deporte y gestión del riesgo. Empresas, consorcios y uniones temporales habrían tomado el control de buena parte de la contratación, usando al fondo como intermediario.

Las conversaciones interceptadas por las autoridades evidenciaron no solo la organización y alcance de la red, sino también la manera en que sus miembros se referían a sí mismos. En uno de los audios, mencionan con desparpajo a Esteban José Cleves Daza utilizando el apodo “Nule chiquito”, asociándolo así con el clan Nule, conocido previamente en el país por sonados casos de corrupción. Esteban José es hermano de Andrés Felipe Cleves Daza, actualmente prófugo de la justicia.

La investigación no solo gira en torno a empresarios y contratistas; involucra también a servidores públicos de diferentes niveles. Entre ellos se encuentra el actual alcalde de María La Baja, Bolívar, Ramiro González Mancilla, quien, según fuentes del proceso, estaría dispuesto a colaborar con la Fiscalía. Asimismo, Martín Zuleta, exalcalde de La Paz, Cesar, fue judicializado en el marco del operativo.

Finalmente, el caso alcanza a siete gobernadores, sobre quienes se compulsaron copias para determinar si su participación fue directa o indirecta en los hechos investigados. Toda la documentación encontrada contribuye a reconstruir cómo habría operado la estructura criminal, que aparentemente no mantenía un perfil bajo, sino que buscaba figurar entre quienes ostentan poder y dinero en regiones como Valledupar.

¿Cómo operaba la red de corrupción de los Nuevos Nule en Colombia?

De acuerdo con la información de Noticias Caracol y la Fiscalía General de la Nación, la red titulada los Nuevos Nule utilizaba el Fondo Mixto Sierra Nevada para adjudicar contratos financiados con regalías, en proyectos de 19 departamentos. Interceptaciones y documentos permitieron identificar el esquema en el que empresas y funcionarios públicos se confabularon para controlar y desviar recursos.

¿Qué papel cumplía el Fondo Mixto Sierra Nevada dentro de la red de corrupción?

El Fondo Mixto Sierra Nevada, según los hallazgos del CTI y la Fiscalía, actuaba como vehículo o intermediario en la ejecución de contratos y proyectos sufragados con regalías. Dentro de la presunta red, su función era servir como plataforma para direccionar los recursos hacia empresas y particulares que, al final, controlaban la contratación pública en diferentes sectores clave.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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