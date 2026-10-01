Por: El Espectador

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El senador Hernán Cadavid ha presentado una iniciativa legislativa que busca transformar de manera profunda el modelo de control fiscal en Colombia. Su propuesta consiste en eliminar las actuales contralorías territoriales —es decir, las departamentales, municipales y distritales— y enfocar dichas funciones en la Contraloría General de la República. Esta idea vuelve a abrir el debate sobre el alto gasto público dedicado al mantenimiento de 67 contralorías territoriales y la duda sobre los resultados concretos que estas entidades ofrecen a la ciudadanía.

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La estructura de contralorías, compuesta por 32 departamentales, 30 municipales y 4 distritales, implica una carga administrativa significativa. De acuerdo con la información presentada dentro de este debate, se cuestiona si la dispersión y multiplicidad de estos entes realmente aporta al control efectivo de los recursos públicos, o si se estaría facilitando la duplicación de gastos y creando vacíos de eficiencia. El proyecto impulsado por el senador Cadavid propone que, en un plazo de hasta dos años, las responsabilidades de vigilancia fiscal que hoy recaen en las contralorías territoriales sean asumidas por la Contraloría General de la República, lo que, según sus planteamientos, permitiría estandarizar los criterios técnicos y reducir la intervención política en estos órganos de control.

La propia Auditoría General de la República ha hecho observaciones sobre la eficiencia del sistema actual. Sus mediciones históricas, centradas en la recuperación de recursos derivados de procesos de responsabilidad fiscal, muestran que ninguna de las 64 entidades territoriales evaluadas obtuvo una calificación de riesgo bajo en el periodo 2015-2016. Por el contrario, la mitad de las contralorías departamentales quedó en nivel de riesgo alto o muy alto, igual que varias gobernaciones. Las contralorías de Amazonas, Guainía y Vichada, al igual que las gobernaciones de Chocó, Guainía y La Guajira, fueron calificadas consistentemente en los niveles más críticos.

Pese a que once contralorías territoriales lograron mejorar su nivel de riesgo en las evaluaciones, dos de ellas (Meta y Tolima) empeoraron y la mayoría mantuvo su calificación. El caso de Guainía es particularmente llamativo, ya que las dos entidades fiscalizadas permanecieron todo el tiempo en el nivel más crítico. Estas cifras revelan un panorama preocupante y alimentan el argumento central de la propuesta: lograr un sistema más eficiente, unificado y menos susceptible a la influencia política, según lo ha planteado el senador Cadavid con base en cifras oficiales de la Auditoría General de la República.

¿Cuánto dinero le cuesta a Colombia el funcionamiento de las contralorías territoriales?

De acuerdo con la discusión presentada en el proyecto del senador Cadavid, existe preocupación sobre el alto monto destinado de los recursos públicos para sostener 67 contralorías territoriales. Aunque no se especifica una cifra exacta en el artículo, el costo administrativo elevado es uno de los principales argumentos detrás de la iniciativa de reforma, que busca optimizar el uso del presupuesto nacional eliminando gastos duplicados.

¿Cuáles son los principales riesgos de corrupción identificados en las contralorías territoriales?

Según los datos de la Auditoría General de la República, los riesgos de corrupción en el sistema de control fiscal territorial se manifiestan en la alta calificación de riesgo otorgada a varias contralorías y gobernaciones, especialmente en los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Chocó y La Guajira. Estos riesgos reflejan una baja recuperación de recursos y deficiencias sistemáticas en la vigilancia del manejo público, que han sido factores clave en la propuesta de reforma legislativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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