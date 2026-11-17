Los fanáticos del reguetón ya tienen una razón para empezar a hacer planes para 2027, pues se conocieron los escenarios en los que se presentará Don Omar en Colombia como parte de su próxima gira por Latinoamérica, con tres conciertos programados en las principales ciudades del país. El artista puertorriqueño llevará su espectáculo a Bogotá, Cali y Medellín durante noviembre.

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Escenarios en los que se presentará Don Omar en Colombia

La primera parada será en la capital del país. El intérprete de éxitos como ‘Danza kuduro’ y ‘Dile’ se presentará el jueves 4 de noviembre de 2027 en el Vive Claro, escenario que recibirá a sus seguidores para abrir esta serie de conciertos en territorio colombiano.

La segunda cita será en Cali. Allí, el cantante estará el viernes 5 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero, por lo que los seguidores de la capital vallecaucana tendrán la oportunidad de verlo un día después de su presentación en Bogotá.

El recorrido por Colombia terminará en Medellín en el Estadio Envigado el domingo 7 de noviembre, fecha con la que cerrará su paso por el país.

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Otro dato clave para quienes esperan asistir tiene que ver con la venta de entradas, pues la preventa comenzará el próximo jueves 19 de noviembre a las 10:00 de la mañana, por lo que los interesados deberán estar atentos a los canales oficiales para conocer las condiciones de compra.

Los conciertos hacen parte de ‘The Last King World Tour Latam 2027’, una gira que también llevará al puertorriqueño por Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, entre octubre y noviembre, según El Tiempo.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.