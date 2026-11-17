Los fanáticos de Don Omar ya pueden ir haciendo cuentas si quieren verlo en Colombia en 2027. El regreso del cantante puertorriqueño tendrá tres paradas en el país y una boletería con precios para distintos presupuestos, aunque algunos de los palcos tendrán valores que superan los 14 millones de pesos. Ya se conocen las tarifas, las fechas de los conciertos y los detalles para acceder a la preventa de ‘The Last King World Tour’.

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La primera presentación será en Bogotá, el jueves 4 de noviembre de 2027, en el Vive Claro. Las entradas más económicas estarán en los sectores 126-131, desde $250.000 en la primera etapa. También habrá localidades entre $399.000 y $750.000, mientras que los palcos Oro tendrán un precio inicial de $6.990.000. En el extremo más costoso aparecen los Palcos Diamante, que alcanzan los $13 millones. Estos valores no incluyen el servicio de boletería.

La segunda parada será en Cali, donde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero recibirá al intérprete de ‘Danza Kuduro’ el viernes 5 de noviembre. La localidad Norte tendrá las entradas más baratas, con tarifas de $149.000 en la primera etapa y $199.000 en la segunda. Por su parte, los Palcos Diamante pasarán de $12.990.000 a $13.990.000, dependiendo de la etapa de venta.

El recorrido por Colombia terminará en Medellín, el domingo 7 de noviembre, en el Estadio Envigado. Esta ciudad tendrá los precios más elevados en los palcos, pues los Diamante costarán $13.990.000 en la primera etapa y $14.990.000 en la segunda. La gradería Norte será la alternativa más económica, desde $249.000, mientras que Occidental tendrá un valor de $679.000.

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En las tres ciudades también estarán disponibles las experiencias Kingdom VIP 1, por $2.180.000, y Kingdom VIP 2, por $1.179.000. Estos precios tampoco incluyen el costo del servicio.

PRECIOS OFICIALES para @DONOMAR en Colombia. 🇨🇴 https://t.co/AXG9K8gXh7 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 17, 2026

¿Cuándo comienza la preventa de Don Omar y cómo conseguir las boletas?

La fecha clave para los seguidores será este jueves 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 de la mañana. Los códigos de acceso para quienes completaron el prerregistro llegarán al correo electrónico el miércoles 18 de noviembre. Los interesados deberán ingresar a la página oficial del artista, donomar.com, para acceder a la compra anticipada.

Sin embargo, una condición importante: el prerregistro no equivale a comprar una entrada ni garantiza que haya localidades disponibles. Los fanáticos deberán ingresar durante la preventa, utilizar su código y completar el pago. La disponibilidad dependerá de la demanda y de las etapas de venta anunciadas.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.