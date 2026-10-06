Por: Portal Bogotá

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Bajo la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la capital se prepara para un evento especial que unirá arte, música y cultura, acercando la música orquestal a más sectores de la ciudad. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en el marco de su trabajo por la difusión cultural, invita a la presentación “Un encuentro entre Mozart y Tchaikovsky”, un concierto de la Nueva Filarmonía que llegará a la localidad de Ciudad Bolívar. Esta cita es parte de la programación del Teatro El Ensueño y representa un esfuerzo por hacer que propuestas artísticas de alto nivel lleguen a públicos del sur de Bogotá, tradicionalmente menos expuestos a la oferta sinfónica de la ciudad. El concierto está programado para el 11 de octubre a las 4:00 p. m. y la entrada se adquiere con boletería.

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De acuerdo con la información oficial, el público podrá deleitarse con una particular selección de obras clásicas, interpretadas bajo la dirección del maestro colombiano Ricardo Jaramillo. El programa incluye la Sinfonía n.º 40 en sol menor, K. 550, composición de Wolfgang Amadeus Mozart reconocida por su fuerza expresiva y su rol en la historia de la música, así como la Suite orquestal n.º 4, Mozartiana, op. 61, escrita por Piotr Ilich Tchaikovsky como un homenaje al genio austriaco. Esta combinación de piezas permite evidenciar la influencia de Mozart en generaciones posteriores y, según el Teatro El Ensueño, más que hacer un recorrido cronológico propone mostrar cómo la música puede trascender épocas y conectar a compositores de distintos contextos históricos.

La Nueva Filarmonía, creada en 2014 por Jaramillo, se ha consolidado como una agrupación destacada en el ámbito de la música clásica, llevando a cabo temporadas sinfónicas, proyectos de ópera y formación de públicos jóvenes. Fue reconocida con el Latin Grammy 2019 al Mejor Álbum de Música Clásica por la producción ‘Regreso’ y nominada nuevamente en 2024 por ‘Aire, aire… (no puedo respirar)’. Su trabajo, de acuerdo con la información compartida, no solo es artístico, sino también educativo: actualmente lidera programas pedagógicos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá, integrando a 160 participantes en dos orquestas.

Esta función pretende acercar la música sinfónica a poblaciones que históricamente han tenido acceso limitado a estos repertorios, favoreciendo nuevas experiencias culturales en Bogotá. La propuesta pedagógica y de difusión de la Nueva Filarmonía convierte el evento en una oportunidad significativa para disfrutar en familia o con amigos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Mozart y Tchaikovsky son protagonistas en el concierto de la Nueva Filarmonía?

La elección de Mozart y Tchaikovsky para el programa obedece al interés en mostrar el diálogo artístico entre dos compositores de épocas distintas. Según la información oficial del Teatro El Ensueño, la Suite orquestal n.º 4, ‘Mozartiana’, de Tchaikovsky, fue concebida como homenaje a Mozart, lo que permite a la audiencia percibir la vigencia y relevancia de la obra del compositor austriaco a través de una reinterpretación desde el romanticismo ruso.

¿Cuál es el impacto educativo y social de la Nueva Filarmonía en Bogotá?

De acuerdo con datos del Instituto Distrital de las Artes, la Nueva Filarmonía ha impulsado la formación musical entre la juventud bogotana, creando dos orquestas con 160 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Este enfoque educativo busca ampliar el acceso a la música clásica y fomentar nuevos públicos en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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