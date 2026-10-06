Por: El Espectador

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El pájaro campana de garganta desnuda (Procnias nudicollis) ha llamado la atención de la comunidad científica internacional por su impresionante canto, que puede alcanzar los 130 decibelios. De acuerdo con un nuevo estudio reseñado por El Espectador, el sonido que produce este ave supera incluso el de un martillo neumático y el que se experimenta en primera fila durante un concierto de rock. El hallazgo sitúa al pájaro campana de garganta desnuda como el ave con el canto más fuerte registrado hasta ahora en la naturaleza.

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Para dimensionar el fenómeno, los investigadores João Menezes y Jeff Podos, de la Universidad de Massachusetts Amherst en Estados Unidos, compararon el volumen de este pájaro con el de otras especies. Por ejemplo, el ganso de Canadá (Branta canadensis) es famoso por su potente graznido, que apenas llega a los 100 decibelios, mientras que el estornino (Sturnus vulgaris) se queda en torno a los 70 decibelios. Los resultados fueron publicados en la revista Evolution, donde se detallan los métodos y conclusiones del estudio.

La principal conclusión de la investigación apunta a una relación entre el tamaño corporal y la amplitud del pico con la potencia del canto. Según sus datos, aves más grandes y con picos más anchos producen sonidos de mayor volumen. No obstante, los propios autores reconocen que aún no existen respuestas claras sobre por qué la evolución llevó a que algunas especies desarrollen cantos tan ensordecedores. El análisis incluso abarcó factores como el comportamiento de apareamiento, la densidad del hábitat y la capacidad de vuelo, pero no se logró identificar un patrón aplicable a todas las aves. En palabras de João Menezes, citadas por Science News, "no hallaron un patrón general que se aplique a las aves en general".

La historia de estos hallazgos se remonta a una medición anterior en 2019, cuando Jeff Podos y colegas midieron el canto del pájaro campana blanco (Procnias albus), pariente amazónico del pájaro campana de garganta desnuda. En esa ocasión, la intensidad del canto alcanzó los 125 decibelios, pero la nueva investigación superó esta cifra. La metodología se basó en el uso de un sonómetro de alta precisión y un telémetro láser, lo que permitió recopilar datos de 123 especies analizadas tanto en Estados Unidos como en Brasil.

El estudio concluyó que, aunque existe una tendencia a que aves más grandes y con picos más anchos tengan cantos más poderosos, el motivo evolutivo detrás de este fenómeno sigue sin estar claro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué características hacen que el canto del pájaro campana de garganta desnuda sea tan fuerte?

De acuerdo con los investigadores citados en El Espectador y la revista Evolution, la fuerza del canto del pájaro campana de garganta desnuda parece estar relacionada con sus características físicas, especialmente su tamaño corporal grande y su pico ancho. Estas particularidades permiten que el ave produzca sonidos con mayor potencia en comparación con otras especies.

¿Por qué algunas aves han evolucionado para tener cantos tan potentes como los del pájaro campana?

Según las conclusiones del estudio liderado por Menezes y Podos, aunque se observaron correlaciones entre tamaño y potencia vocal, la ciencia aún no ha resuelto por qué la evolución ha favorecido cantos de tan alto volumen en determinadas especies. Factores como el apareamiento, el hábitat y el vuelo fueron analizados, pero no se halló un patrón universal que explique este fenómeno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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