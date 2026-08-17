Colombia se encamina hacia varias semanas con menos lluvias y temperaturas más altas de lo habitual, un escenario que podría complicar la situación en diferentes regiones del país. El Ideam lanzó una alerta este viernes 14 de agosto por el déficit de precipitaciones que podría mantenerse hasta finales de septiembre.

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El instituto advierte que la combinación de calor, vegetación seca y menor cantidad de lluvias ya está favoreciendo condiciones para la propagación de incendios de cobertura vegetal.

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Cinco departamentos tienen mayor riesgo de incendios en Colombia

El panorama genera especial preocupación en la región Andina. Según la información, actualmente los departamentos con mayor amenaza de incendios son Cundinamarca, Tolima, Nariño, Boyacá y Antioquia.

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El Ideam también ha detectado temperaturas máximas que han superado registros históricos en algunos municipios. A esto se suma el descenso en los niveles de varios ríos, especialmente en las cuencas Magdalena-Cauca, la región Caribe y algunos sectores del Pacífico.

Aunque septiembre aparece como un mes clave dentro del pronóstico, el escenario seco no significa que las lluvias desaparezcan por completo. Todavía podrían presentarse aguaceros intensos, fuertes vientos e incluso temperaturas mínimas bajas en zonas de alta montaña.

La diferencia está en la tendencia general. Los modelos analizados por el Ideam apuntan a una cantidad de precipitaciones inferior a la habitual y a temperaturas del aire superiores a los promedios históricos.

Por esa razón, una lluvia fuerte en una ciudad determinada no necesariamente contradice el pronóstico. La preocupación está en el comportamiento acumulado de las lluvias durante las próximas semanas y en cómo esto puede afectar las fuentes hídricas.

El descenso de los niveles de los ríos ya es evidente en Magdalena-Cauca, Caribe y algunas zonas del Pacífico. Si continúa el déficit de precipitaciones, esta situación podría extenderse progresivamente hacia la Orinoquía y la Amazonía.

El riesgo de incendios también podría aumentar debido a que la vegetación seca facilita la propagación del fuego y puede dificultar su control, especialmente cuando aparecen vientos fuertes.

A este panorama se suma el seguimiento a las condiciones del océano Pacífico tropical, pues las señales asociadas con el fenómeno de El Niño continúan fortaleciéndose y podrían influir en las temperaturas y las precipitaciones.

Por ahora, el llamado del Ideam es a mantener la vigilancia durante las próximas semanas. La combinación de menos lluvias, mayor calor y vegetación seca podría aumentar la presión sobre los ríos y elevar la amenaza de incendios en distintas zonas del país.

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