Por: EL PILON SA

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Advertencias oportunas para enfrentar la sequía en el Cesar: decisiones que deben tomar agricultores y ganaderos

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Agricultores y ganaderos del Cesar enfrentan el reto de anticipar sus decisiones en medio de las advertencias sobre un próximo periodo de lluvias escasas. Así lo planteó Jorge Armenta, coordinador del Grupo Interinstitucional Técnico (GIT) para la Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Hídrica de Corpocesar, quien pidió a los productores no esperar a que la sequía se instale antes de actuar, pues hacerlo puede incrementar las pérdidas de cultivos y animales. Según Armenta, si el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advierte una disminución en las lluvias, resulta imprescindible que los agricultores reconsideren el uso de créditos o la inversión de sus recursos, tal como declaró: “Si a mí el Ideam me está advirtiendo que hay una gran probabilidad de que no llueva o llueva menos, pues yo me abstengo de hacer una inversión; ya no voy a hacer ese préstamo o, si tengo la plata, no la invertiría en la misma medida como si fuera a llover".

La relevancia de estas decisiones aumenta si Corpocesar decide aplicar restricciones en la captación de agua para salvaguardar el consumo humano, aunque la entidad aún no ha especificado qué cuencas o usuarios estarían incluidos en una eventual medida. Los productores que dependen de fuentes superficiales para riego o para abastecer de agua a sus animales podrían verse bajo una presión adicional en ese escenario. Estas previsiones muestran cómo las proyecciones climáticas y las alertas emitidas inciden directamente en los pequeños y medianos productores, quienes deben evaluar los riesgos para evitar endeudamiento innecesario o la pérdida de cosechas.

En cuanto a la ganadería, Armenta enfatizó que la preparación frente al verano debe anticiparse a la escasez y no limitarse solo a almacenar agua, sino también a evaluar la capacidad de los predios para mantener animales y cultivos durante varios meses con menos precipitaciones. “El verano se enfrenta, pero no cuando llegue, sino mucho antes; hay que prepararse”, reiteró, citando la necesidad de gestión. Sin embargo, el funcionario no entregó cifras específicas sobre mortalidad animal o hectáreas afectadas, por lo que recomendó a responsables consultar información actualizada a través de asociaciones productivas y entidades locales.

Finalmente, Armenta remarcó la importancia del uso eficiente del agua y la planificación adecuada: el acceso a fuentes alternativas —como el agua subterránea— debe ser una medida programada y regulada, no una reacción improvisada. En caso de agravarse la situación hídrica, Corpocesar sugiere que, antes de una crisis, autoridades y productores definan claramente de dónde provendrá el agua necesaria para el riego, consumo animal y actividades esenciales, centrando el abastecimiento humano como prioridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones ha dado Corpocesar a agricultores y ganaderos frente a la inminente sequía?

Corpocesar, a través de Jorge Armenta, ha recomendado que agricultores y ganaderos evalúen los riesgos asociados a invertir bajo condiciones de baja precipitación, posterguen solicitudes de crédito y ajusten sus planes de siembra y abastecimiento de agua. Además, han enfatizado la importancia de anticipar las acciones y de no improvisar ante la llegada de condiciones más secas.

¿Por qué es clave la planificación previa de riego y abastecimiento de agua en época de sequía en el Cesar?

La planificación previa del riego y el abastecimiento de agua es fundamental para enfrentar la sequía porque permite que los productores eviten pérdidas importantes y preparen sus fincas para sostener animales y cultivos ante la disminución de lluvias. Esperar que la sequía esté instalada puede llevar a una crisis de abastecimiento y pérdidas económicas significativas, por lo que la anticipación se convierte en un factor de protección clave.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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