Por: El Espectador

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Colombia atraviesa actualmente dos crisis de grandes proporciones: el país enfrenta el impacto de un terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue en el departamento de Chocó, y cuyas consecuencias han dejado un saldo superior a 250 fallecidos no solo en esa región sino también en Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, de acuerdo con información detallada por El Espectador. Paralelamente, seis departamentos están siendo gravemente afectados por incendios forestales, alimentados principalmente por el fenómeno climático conocido como El Niño. Este último ha exigido un despliegue coordinado por parte de la fuerza pública y diversas entidades, movilizando personal y recursos aéreos para contener las llamas que devastan extensiones significativas de territorio.

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El Ministerio de Defensa informó que el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora lidera las acciones operativas ante esta emergencia, coordinando el uso de helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial, equipados con el sistema Bambi Bucket, el cual se emplea para arrojar grandes volúmenes de agua sobre focos activos. Además, la Policía ha intervenido con helicópteros UH-60 y aviones AT-802, permitiendo la realización de 169 descargas aéreas, lanzando 116.000 galones de agua y acumulando 69 horas de vuelo en operaciones de mitigación.

El despliegue incluye también el apoyo del Ejército Nacional, con brigadas especializadas como el Batallón de Alta Montaña “Bamur” y la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres “Briad”, quienes han participado en tareas de control de incendios, traslado de personal, distribución de ayuda y reconocimiento con drones, según la información suministrada por la cartera de Defensa.

En cuanto a las cifras operacionales, el Ministerio de Defensa especifica que entre el 26 de julio y el 15 de agosto, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ha completado 65 horas de vuelo, el Ejército 19 horas y se han realizado 4 horas de vigilancia con drones. En este periodo, han sido desplegados 260 uniformados, se concretaron 211 descargas de agua y líquido retardante para controlar los frentes de fuego. Adicionalmente, algunas aeronaves, habitualmente usadas para la aspersión de cultivos ilícitos, han sido adaptadas para arrojar agua sobre las zonas más afectadas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) identificó que Cundinamarca, Tolima, Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander concentran la mayor cantidad de municipios en alerta roja por el riesgo de incendios. El Ministerio informó que 81 incendios han sido extinguidos hasta la fecha, 24 de ellos directamente por las Fuerzas Militares, y que los esfuerzos se focalizan especialmente en zonas rurales de Ortega (Tolima), Santander —con especial afectación en el páramo de Santurbán— y Nariño, en áreas complicadas por el orden público y minas antipersona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones está implementando el gobierno colombiano para controlar los incendios forestales causados por el fenómeno de El Niño?

El gobierno colombiano, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, está liderando un despliegue coordinado de recursos que involucra helicópteros especializados, brigadas militares y aeronaves adaptadas para la extinción aérea de incendios. Además, se han reforzado las labores con drones y se apoyan acciones humanitarias junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y Bomberos para distribuir agua potable y asistencia en zonas rurales aisladas.

¿Cuáles son los departamentos de Colombia más afectados por los incendios forestales y qué alertas ha emitido el Ideam?

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los departamentos con más municipios en alerta roja por incendios forestales son Cundinamarca, Tolima, Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander. Estos territorios enfrentan una amenaza inminente de fuego y concentran la mayor cantidad de emergencias atendidas por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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