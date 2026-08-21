Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali anunció el retorno progresivo del esquema de pico y placa para toda la ciudad, luego del terremoto del 10 de agosto de 2026. Esta medida incluye una aplicación especial denominada pico y placa solidario en el área específicamente más afectada por el sismo, buscando tanto recuperar la cotidianidad de la ciudad como garantizar condiciones óptimas para que organismos de socorro, equipos técnicos y residentes puedan continuar con el proceso de recuperación. Según lo informó Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, a través de Noticiero 90 Minutos, la decisión es temporal y sujeta a evaluación permanente, de acuerdo con la evolución de la infraestructura, movilidad y gestión institucional en los sectores impactados.

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A partir del viernes 21 de agosto, el esquema ordinario de pico y placa vuelve a aplicarse en toda Cali. No obstante, en el polígono identificado como la zona de mayor afectación, la restricción será más estricta: se sumarán dos dígitos adicionales de placas por cada día hábil, con el fin de reducir el tráfico en áreas críticas. Esta medida estará vigente hasta el 5 de septiembre y se revisará según las condiciones de recuperación en cada sector, de acuerdo con lo establecido por la autoridad de tránsito.

El área donde rige la medida solidaria está delimitada por varios corredores estratégicos, entre ellos la autopista Sur, la carrera 66, la calle 3, la calle 5 y la carrera 39, aunque tanto la autopista Sur como la carrera 66 estarán exentas de la restricción por su importancia clave en la movilidad norte-sur y oriente-occidente. Además, la calzada norte de la carrera 39 y la calle 9, a partir de la carrera 39 hacia el norte, también quedan habilitadas para circulación sin restricción, asegurando así rutas de paso y distribución en la ciudad.

El cronograma rotativo ordinario de pico y placa para el segundo semestre de 2026 retoma su curso habitual. No obstante, dentro del polígono especial, cada día hábil restringirá cuatro terminaciones de placas. Para los sábados, la medida se aplicará únicamente en la zona focalizada, alternando la circulación entre placas pares e impares —por ejemplo, el 22 de agosto no podrán movilizarse vehículos con placas terminadas en número par, el 29 de agosto corresponderá a las impares y así sucesivamente—. Así, la administración busca asegurar una mejor distribución del tráfico, facilitar las labores de remoción de escombros y el acceso de equipos técnicos, y reducir la congestión en sectores priorizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa solidario en las zonas afectadas por el terremoto en Cali?

El pico y placa solidario es una aplicación restringida de la medida de tránsito habitual, implementada únicamente en el polígono de mayor afectación del terremoto. A diferencia del esquema general, en esta área se agregan dos terminaciones adicionales de placa por día hábil, sumando cuatro restricciones diarias y una rotación especial para los sábados entre placas pares e impares. Su objetivo es disminuir el flujo vehicular para favorecer la recuperación y el acceso de equipos técnicos a las zonas más perjudicadas.

¿Cuáles vías están exentas de la restricción del pico y placa en Cali tras el sismo?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, tanto la autopista Sur como la carrera 66 están excluidas de las restricciones dentro del polígono focalizado, por ser corredores principales para la movilidad de la ciudad. También se exceptúan la calzada norte de la carrera 39 y la calle 9 desde la carrera 39 hacia el norte, permitiendo así el tránsito y descongestionando sectores clave.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.