Por: Noticiero 90 minutos

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Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) informaron que este viernes se llevarán a cabo trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto y energía, lo que implicará interrupciones temporales en la prestación de estos servicios en varios sectores. Según la información oficial difundida por Emcali a través de sus canales oficiales, la suspensión del suministro de agua está prevista desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., especialmente para tareas como la reposición de válvulas en zonas específicas.

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En la comuna 17, los barrios afectados comprenden La Hacienda y Prados del Limonar, abarcando desde la calle 13 hasta la calle 16 y desde la carrera 70 hasta la carrera 80. Para evitar mayores afectaciones a la comunidad, Emcali ha dispuesto de carrotanques que se encargarán de abastecer temporalmente de agua a los habitantes dentro de las áreas impactadas.

Adicionalmente, otros vecindarios como Eucarístico (calle 7 # 37 A 40), Primero de Mayo (carrera 53 # 13 - 105), Villa del Sur (calle 30 A # 42 - 00), Villanueva (calle 34 con tranv. 29), La Flora (avenida 3 EN # 59 - 70), Saavedra Galindo (carrera 17-1 # 29 - 14), Colseguros (calle 29 A1 # 10 A 143) y Nueva Floresta (carrera 26 J # 50 - 59) también experimentarán cortes, de acuerdo con información publicada en Noticiero 90 Minutos. Es importante destacar que los trabajos avanzan en paralelo a recientes acontecimientos como el terremoto reportado esta semana, que ha exigido atención especial en algunas infraestructuras, principalmente en el barrio La Flora.

Se mantienen como zonas pendientes de reparación sectores como Alto Menga, Caldas, Champagnat, Aranjuez, San Carlos, Junín y Acopi. En varios de estos lugares, la información de Emcali detalla que se llevarán a cabo labores de adecuación que requieren la intervención de los equipos técnicos, especialmente para el reemplazo de tuberías de gran diámetro y optimización del sistema.

Por otra parte, trabajos especiales continúan en Las Ceibas y Nueva Floresta, donde grupos operativos atienden reparaciones en tuberías principales. Santa Mónica Residencial y Los Libertadores también figuran en la agenda para mantenimientos específicos. El llamado de la entidad es a la comprensión de los ciudadanos por las molestias que puedan surgir, reiterando el compromiso de restablecer estos servicios en el menor tiempo posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua este viernes 21 de agosto de 2026?

De acuerdo con la información publicada por Emcali y Noticiero 90 Minutos, los barrios que tendrán cortes de agua el viernes 21 de agosto de 2026 incluyen La Hacienda, Prados del Limonar, Eucarístico, Primero de Mayo, Villa del Sur, Villanueva, La Flora, Saavedra Galindo, Colseguros y Nueva Floresta. La afectación comenzó desde horas de la mañana y está programada hasta la noche, debido a trabajos de reposición de válvulas y reparación de tuberías.

¿Por qué Emcali realiza cortes de agua y qué es la reposición de válvulas?

Emcali realiza estos cortes principalmente para ejecutar mantenimientos y reparaciones necesarios en el sistema de acueducto y energía, asegurando el correcto funcionamiento y evitando daños mayores. La reposición de válvulas consiste en cambiar estos dispositivos que regulan el flujo de agua en la red principal, permitiendo controlar y distribuir adecuadamente el servicio en los barrios afectados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.